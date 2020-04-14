Український бренд Ruslan Baginskiy виділив мільйон гривень лікарням Львова та Коломиї

Минулого тижня бренд Ruslan Baginskiy передав один мільйон гривень в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова і Коломийську центральну районну лікарню. Кошти виділили на необхідне медичне обладнання, яке допомагає в боротьбі з коронавірусом.

Чимало українських дизайнерів долучилися до боротьба з COVID-19. Вони організовують виробництва необхідних засобів безпеки та виділяють кошти з власного бюджету. Так, знаменитий дизайнер зі Львова, який шиє капелюхи для світових зірок, Руслан Багінський вирішив допомогти медичним закладам у нелегкий час.

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Руслан опублікував допис у фейсбуці, де зазначив, що кожного ранку о 10:00 годині переглядає статистику хворих на COVID-19 в Україні. Чоловік чудово розуміє, що до пандемії ми не готові і найкращою допомогою лікарям і самим собі зараз є карантин.

Дизайнер зізнається, що вся його команада зараз на карантині. Виробництво закрите, магазини не працюють і прогнози не є оптимістичними.

З першого дня ми обдумували, як бренд Ruslan Baginskiy може допомогти іншим. Українські і європейські дизайнери і підприємці, які відшивають костюми, оплачують продуктові набори для пенсіонерів і віддають виручку в фонд боротьби з вірусом, демонструють правильний приклад і єдиний шлях. Це наша загальна проблема, чим швидше ми її вирішимо, тим швидше зможемо обняти рідних, запросити друзів в гості і полетіти в Париж,

– пише Руслан. Саме тому він разом із брендом прийняв рішення передати мільйон гривень до лікарень Львова та Коломиї. Львів – моє рідне місто, Коломия – рідне місто співзасновника бренду Петра Ясінського. Регіони отримують набагато менше підтримки, хоча в Івано-Франківській області вже було зафіксовано 300 випадків, у Львівській - 124. Кошти ми виділили на конкретні потреби лікарень,

– зазначив дизайнер. Додамо, станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3 372 випадки інфікування коронавірусом, з яких 98 летальні. Вдалося одужати 119 хворим. Найкращий спосіб зберегти здоров'я та життя – залишатися вдома і попри прийдешні свята не відвідувати місця, де можливе скупчення людей і не збиратися всією родиною.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу