Бренд Вікторії Бекхем відмовився від використання шкіри екзотичних тварин

Популярна британська модельєрка Вікторія Бекхем приєдналася до інших світових марок, які виступають за збереження життя тварин, і також відмовилася від використання натуральної шкіри, однак поки що лише екзотичних тварин.

Бренд знаменитої Вікторії Бекхем вирішив підтримати фонди та інші марки одягу, які виступають за збереження життя тварин. Про те, що дизайнерка прийняла рішення відмовитися від використання натуральної шкіри екзотичних тварин повідомляє іноземне видання WWD.

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Представник 44-річної Вікторії Бекхем заявив, що для наступних колекцій вони використовуватимуть замінники шкіри крокодилів, ящірок і змій.

Ми йдемо до того, щоб створювати більш етичну моду і скорочувати негативний вплив на навколишнє середовище. Ми раді підтвердити, що починаючи з сезону осінь-зима 2019/2020 ми перестанемо використовувати шкіри екзотичних тварин при створенні колекцій. Це рішення відображає не тільки політику бренду, але і побажання наших клієнтів,

– ствердили у прес-службі бренду Вікторії Бекхем.

Чимало знаменитих люксових брендів відмовилися також від використання натуральної шкіри і хутра. А в грудні 2018 року від екзотичних матеріалів відмовився також бренд Chanel.