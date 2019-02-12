Бренд Вікторії Бекхем відмовився від використання шкіри екзотичних тварин

485 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram/ @victoriabeckham

Популярна британська модельєрка Вікторія Бекхем приєдналася до інших світових марок, які виступають за збереження життя тварин, і також відмовилася від використання натуральної шкіри, однак поки що лише екзотичних тварин.

Бренд знаменитої Вікторії Бекхем вирішив підтримати фонди та інші марки одягу, які виступають за збереження життя тварин. Про те, що дизайнерка прийняла рішення відмовитися від використання натуральної шкіри екзотичних тварин повідомляє іноземне видання WWD.

Читайте також: Вікторія Бекхем почала одягати дівчину Брукліна у свій бренд: фотофакт

Представник 44-річної Вікторії Бекхем заявив, що для наступних колекцій вони використовуватимуть замінники шкіри крокодилів, ящірок і змій.

Ми йдемо до того, щоб створювати більш етичну моду і скорочувати негативний вплив на навколишнє середовище. Ми раді підтвердити, що починаючи з сезону осінь-зима 2019/2020 ми перестанемо використовувати шкіри екзотичних тварин при створенні колекцій. Це рішення відображає не тільки політику бренду, але і побажання наших клієнтів,
– ствердили у прес-службі бренду Вікторії Бекхем.

Чимало знаменитих люксових брендів відмовилися також від використання натуральної шкіри і хутра. А в грудні 2018 року від екзотичних матеріалів відмовився також бренд Chanel.

 

blog_ava
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні
5759
Теги: LifeStyle Мода Екологія Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні 20:30 ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
Уляна Корицька 5759
Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
сьогодні 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
162
Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
12 лютого 20:00 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 1473
Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
12 лютого 19:01 Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
Юлія Михайлова 1714
У чому зустріти День Валентина: стильні образи
12 лютого 17:35 У чому зустріти День Валентина: стильні образи
1426
Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
12 лютого 15:41 Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
Богданна Рибак 277
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук