Бренд Zara до 2025 року повністю перейде на екологічні тканини

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Zara приєднались до еко-ініціативи
Zara приєднались до еко-ініціативи / Instagram / @zara

Знаменитий представник мас-маркету долучився до знаменитої ініціативи, пообіцявши, що до 2025 року перейде на 100% екологічні тканини. Це забезпечить також нульовий викид відходів.

Представники Zara пообіцяли, що також до вище зазначеного року 80% енергії у штаб-квартирі бренду, фабриках і магазинах забезпечуватимуть альтернативні джерела енергії, повідомляє The Guardian.

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Власник компанії Zara, організація Inditex, пообіцяла, що інші бренди, які також входять у їхнє підпорядкування, – Zara Home, Massimo Dutti та Pull & Bear – також слідуватимуть прикладу Zara.

Варто додати, що це не перша еко-ініціатива компанії Inditex. Впродовж чотирьох останніх років з її допомогою було зібрано понад 34 тисячі тонн зношеного одягу.

Хто з всесвітньо відомих брендів підтримав збереження навколишнього середовища у 2018 році, читайте тут.

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Екологія
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