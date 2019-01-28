Бріджит Макрон одягнула костюм і кросівки в храм: обурена реакція у мережі

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Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / www.gettyimages.com

Дружина французького президента Еммануеля Макрона Бріджит вважається іконою стилю, адже під час кожного виходу вона привертає чимало уваги до свого образу. Зазвичай 65-річна перша леді Франції не приховує свої стрункі ноги і надає перевагу міні спідницям і сукням, а її образ часто доповнюють туфлі на високих підборах. Однак останній вихід викликав хвилю обурень у мережі.

Днями Еммануель Макрон разом з дружиною відвідав з триденним візитом Єгипет. Про це пише видання Daily Mail.

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Під час одного з публічних виходів подружжя поїхало оглядати визначні пам'ятки Єгипту, зокрема стародавні храми. Для цього Бріджит одягнула сірий костюм, який доповнила взуттям, що, на думку західної преси, зовсім не пасувало для цього. Перша леді Франції надала перевагу зручним і практичним кросівкам від Louis Vuitton, які коштують понад 830 доларів.

Цікаво, що навіть британське видання Daily Express назвало образ "шокуючим", а у мережі користувачі не зрозуміли, чому перша леді Франції обрала такий образ.

Бріджит Макрон
Бріджит і Еммануель Макрон / Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Додамо, що це не перший вихід Бріджит у кросівках. У вересні 2018 року для огляду нової дитячої лікарні під час офіційного візиту до Фінляндії дружина президента Франції вирішила замінити шпильку на комфортне взуття.

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Elle

Теги: LifeStyle Курйозні новини Стиль і мода Еммануель Макрон
Джерело: Lifestyle
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