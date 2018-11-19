Бріджит Макрон продемонструвала два неперевершених образи від Louis Vuitton у Бельгії

3528
Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / www.instagram.com/queen.mathilde

Зустріч першої леді Франції та її чоловіка з королем Філіпом та королевою Матильдою відбулась у понеділок, 19 листопада. Бріджит Макрон вдало підібрала наряди для офіційного візиту.

У 65-річної першої леді Франції вишукане почуття стилю, яке вона вдало демонструє кожним своїм виходом. Цього разу Бріджит Макрон разом зі своїм чоловіком Еммануелем приймала королівська сім’я Бельгії.

Читайте також: Вагітна Меган Маркл вбрала ефектну сукню з чималим декольте: фото

Мережу підкорили фото, на яких королева Матильда та перша леді Франції йдуть червоною доріжкою у кардинально різних нарядах. Для світського виходу, який відбувався вдень, Бріджит обрала образ у сірому кольорі від Louis Vuitton. Сукню та двобортне пальто доповнили лакові туфлі-човники бордового кольору та сумка в тон взуття. До слова, вартість сумки від Louis Vuitton – 3350 доларів.

Королева Матильда склала компанію Бріджит у червоному пальто від Dior та капелюшок в тон.

 

На урочистий вечір в палаці перша леді одягнула чорне плаття від Louis Vuitton, яке було оздоблене стразами під грудьми та біля шиї. Образ доповнив чорний клатч та масивні сережки. Королева Бельгії в свою чергу одягнула оксамитову сукню з глибоким декольте від Giorgio Armani.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Бельгія Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6488
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1178
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2112
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3478
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1800
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3939
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук