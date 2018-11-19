Бріджит Макрон продемонструвала два неперевершених образи від Louis Vuitton у Бельгії

Зустріч першої леді Франції та її чоловіка з королем Філіпом та королевою Матильдою відбулась у понеділок, 19 листопада. Бріджит Макрон вдало підібрала наряди для офіційного візиту.

У 65-річної першої леді Франції вишукане почуття стилю, яке вона вдало демонструє кожним своїм виходом. Цього разу Бріджит Макрон разом зі своїм чоловіком Еммануелем приймала королівська сім’я Бельгії.

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Мережу підкорили фото, на яких королева Матильда та перша леді Франції йдуть червоною доріжкою у кардинально різних нарядах. Для світського виходу, який відбувався вдень, Бріджит обрала образ у сірому кольорі від Louis Vuitton. Сукню та двобортне пальто доповнили лакові туфлі-човники бордового кольору та сумка в тон взуття. До слова, вартість сумки від Louis Vuitton – 3350 доларів.

Королева Матильда склала компанію Бріджит у червоному пальто від Dior та капелюшок в тон.

На урочистий вечір в палаці перша леді одягнула чорне плаття від Louis Vuitton, яке було оздоблене стразами під грудьми та біля шиї. Образ доповнив чорний клатч та масивні сережки. Королева Бельгії в свою чергу одягнула оксамитову сукню з глибоким декольте від Giorgio Armani.