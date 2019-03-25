Бріджит Макрон вразила стильним блакитним total look

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Бріджит та Еммануель Макрон
Бріджит та Еммануель Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

65-річна Бріджит Макрон завжди супроводжує свого чоловіка Еммануеля під час його поїздок Францією чи візитів в інші країни. Перша леді Франції вражає відмінним смаком та стильними сучасними вбраннями. Так, під час нового виходу у Провансі Бріджит Макрон продемонструвала ніжний total look.

Монохромний образ у блакитному кольорі вважають так званим почерком перших леді. Адже такі "луки" колись часто носила Жаклін Кеннеді, а тепер практикує Меланія Трамп. Дружина президента Франції Бріджит Макрон вирішила взяти до уваги стильний образ і повторила його під час візиту в Прованс.

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65-річна перша Леді вирішила одягнути пастельний total look на зустріч із китайським лідером. На ній була сукня до колін із вшитою кишенею з лівого боку, а поверх накинула двобортне пальто в тон. Розбавили її монохромний образ бордові туфлі на підборах і клатч кольору марсала.

Бріджит Макрон перша леді Франції
Бріджит та Еммануель Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

Бріджит Макрон Еммануель Макрон президент і перша леді Франції
Бріджит та Еммануель Макрон / Instagram / @emmanueletbrigittemacron

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Еммануель Макрон
Джерело: LifeStyle 24
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