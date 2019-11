Bring Me The Horizon випустили кліп на пісню-саундтрек до гри Death Stranding

Концерт для зомбі і кадри з довгоочікуваної гри легендарного Хідео Кодзіми Death Stranding – все це можна побачити у новому кліпі на пісню Ludens, яка стала саундтреком до гри, британських металкорщиків Bring Me The Horizon.

Лідер гурту Bring Me The Horizon Олівер Сайкс є фанатом комп’ютерних ігор Хідео Кодзіми. Цікаво, що і у райдері музикантів гурту завжди є вимога до організаторів – забезпечити простір для установки монітора для ігрової приставки та хороше інтернет підключення.

Дивіться кліп на пісню Ludens:

Трек Ludens увійде до нового альбому гурту. Це перша новинка, яку Bring Me The Horizon випустили після релізу альбому Amo, який побачив світ у 2019 році. Вражаюче шоу Bring Me The Horizon на підтримку альбому Amo британці показали у Києві влітку на фестивалі UPark.

Дивіться відео з масштабного шоу у Києві:

Вже 11 лютого британці відіграють повноцінний концерт у Києві в клубі Stereo Plaza.

Що відомо про гурт Bring Me The Horizon? Англійський гурт з'явився у 2004 році. Він складається з 5 учасників, а головним фронтменом є Олівер Сайкс. Спершу свою кар'єру вони починали у стилі дезкор, але згодом перейшли на металкор.



Надихнувшись відомим фільмом "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини", а саме фразою головного героя Джека Горобця: "Now… Bring me that horizon", хлопці придумали оригінальну назву гурту.



Нині музиканти підписані на глобальний лейбл RCA Records та Epitaph Records по США і гастролюють цілим світом. За свою творчу кар’єру вони випустили 5 студійних альбомів і 3 міні-альбоми.