Bring Me The Horizon закрили перший день фестивалю UPark в Києві: ефектне відео

Вже втретє у Києві стартував фестиваль UPark. Щорічно на його афіші – гучні та актуальні імена світової музичної індустрії. Чим він вражав у перший день – дивіться нижче.

Чи не найбільше гостям фестивалю запам'ятався виступ британського гурту Bring me the Horizon.

Чим знаменитий гурт Bring Me The Horizon?Англійський гурт був заснований у 2004 році і наразі складається з 5 учасників, головним фронтменом якого є Олівер Сайкс. Що цікаво, назва гурту виникла з фільму "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"", коли головний герой Джек Горобець промовив: "Now… Bring me that horizon". Після заміни кількох слів і вийшла оригінальна назва гурту.



Сьогодні музиканти підписані на глобальний лейбл RCA Records та Epitaph Records по США і гастролюють цілим світом. За свою творчу кар’єру вони випустили 5 студійних альбомів і 3 міні-альбоми.

Музиканти привезли до Києва потужне шоу – з піротехнікою та конфеті.

Дивіться відео: Bring me that horizon на UPark у Києві

Українці влаштували гурту теплий прийом, за що музиканти подякували видовищним салютом.



Салют на фестивалі UPark

Зазначимо, що 16 липня на сцені фестивалю виступили також гурти TBA, SWMRS та Nothing but thieves.