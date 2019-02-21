Brit Awards-2019: найпровальніші образи урочистої церемонії

Вночі 20 лютого у Лондоні пройшло урочисте нагородження найкращих музикантів Brit Awards-2019. Премія об'єднала багатьох артистів, які переборщили зі "стилем" та ввійшли до топу невдалих образів червоної доріжки.

Урочисті події чи публічні виходи – це гарна нагода для знаменитостей показати свої стильні вбрання. Однак у гонитві за новими трендами зірки часто потрапляють у список провальних образів.

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Винятком не стала й урочиста церемонія нагородження Brit Awards-2019, яка є своєрідним аналогом Греммі. На червоній доріжці постало багато відомих музикантів, які сяяли в розкішних сукнях. Та не менше було й таких, хто дивакувато виглядав у новинках свого гардеробу. До числа провальних look потрапили і переможці Brit Awards-2019 – екстравагантні Дуа Ліпа та Джорджа Сміт.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали образи зірок, які здивували невдалим вбранням на червоній доріжці британської премії.



Співачка Дуа Ліпа / Getty Images

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Телеведуча Лаура Вітмер / Getty Images



Композитор Лаура Фейт на червоній доріжці / Getty Images



Лаура Фейт на вечірці після премії / Getty Images



Джорджа Сміт / Getty Images



Модель Нелам Гілл / Getty Images



Співачка Klara Söderberg з сестрою / Getty Images



Епатажний співак Оллі Александр / Getty Images



Співачка H.E.R. / Getty Images