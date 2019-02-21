Brit Awards: українки поставили яскравий номер для співачки Pink

17 Читать новость на русском
Pink
Pink / www.gettyimages.com

20 лютого у Лондоні прогриміла головна британська музична премія BRIT Awards 2019, на якій нагородили співачку Pink престижною нагородою "За видатний внесок у музику". Що цікаво, поставили номер для американської зірки саме українські режисери.

Так, українські режисери Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко спільно з американською компанією Freckled Sky та українською компанією Front Pictures підготували номер для Pink.

Читайте також: У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards: найкращі пісні та виконавці

Зазначається, що в основу створення номера лягло шоу, який проект Freckled Sky спільно з режисером Олегом Боднарчуком показували на America’s Got Talent. А виступ Pink зробили схожим та повністю адаптували його під співачку.

Також українки підготували ту частину номеру з водою та проекцією під пісню Pink, яка називається Try. 

Дивіться виступ співачки Pink на Brit Awards 2019:

 

blog_ava
Прогноз погоди на 21 лютого: до України прийде різке похолодання, сильний вітер та мокрий сніг
сьогодні
2803
Теги: LifeStyle Новини культури Музика Лондон Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
сьогодні 11:05 Найрозкішніші образи з червоної доріжки Brit Awards-2019 – фото
748
Правдива історія бренду Victoria's Secret
20 лютого 20:30 Правдива історія бренду Victoria's Secret
Марія Ягодка 432
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
20 лютого 19:45 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
518
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
20 лютого 18:31 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
6730
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
20 лютого 18:02 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
6167
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
20 лютого 17:29 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
336
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук