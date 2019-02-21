Brit Awards: українки поставили яскравий номер для співачки Pink

20 лютого у Лондоні прогриміла головна британська музична премія BRIT Awards 2019, на якій нагородили співачку Pink престижною нагородою "За видатний внесок у музику". Що цікаво, поставили номер для американської зірки саме українські режисери.

Так, українські режисери Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко спільно з американською компанією Freckled Sky та українською компанією Front Pictures підготували номер для Pink.

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Зазначається, що в основу створення номера лягло шоу, який проект Freckled Sky спільно з режисером Олегом Боднарчуком показували на America’s Got Talent. А виступ Pink зробили схожим та повністю адаптували його під співачку.

Також українки підготували ту частину номеру з водою та проекцією під пісню Pink, яка називається Try.

Дивіться виступ співачки Pink на Brit Awards 2019: