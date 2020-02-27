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Британка Джен Аткін схудла на 51 кілограм та виграла конкурс краси

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"Міс Великобританія-2020" Джен Аткін / www.thesun.co.uk

Історія 26-річної Джен Аткін вразила весь світ. Через невдалі стосунки дівчина вирішила кардинально змінити своє життя і схудла на 51 кілограм. Та на цьому вона не обмежилась: Джен стала переможницею конкурсу краси "Міс Великобританії-2020".

Про це повідомляє The Daily Mail. Джен Аткін родом із невеликого міста Грімсбі, що в графстві Лінкольншир. Відтак дівчина і подумати не могла, що колись стане володаркою титулу "Міс Великобританія" та представлятиме свою державу на популярному конкурсі краси "Міс Світу". 

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Джен Аткін публічно зізналась, що мала проблеми з вагою. Упродовж 3 років британка активно займалась спортом та зуміла скинути 51 кілограм. Тепер талією красуні захоплюється вся Великобританія. 

Три роки тому я й уявити собі не могла, що виграю конкурс "Міс Великобританія". Але наполеглива робота завжди приносить свої плоди,
– розповіла журналістам Джен Аткін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

Цікаво, що займатись спортом дівчина почала після того, як пережила невдалі стосунки з бойфрендом. Спершу Джен Аткін почала їздити на роботу на велосипеді, згодом повторювала вправи з відеоуроків, які доступні на ютубі. І коли робота над собою дала перші результати, британка змінила раціон та придбала абонемент у спортзал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

Джен Аткін займається музикою та модельною кар'єрою. Окрім цього, британка підтримує благодійні проєкти, про що розповіла на конкурсі краси. Вже восени 2020 року Джен представлятиме Великобританію на міжнародному шоу "Міс Світу-2020".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jen Atkin (@jenatkinuk)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Велика Британія Конкурс краси Новини LifeStyle
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