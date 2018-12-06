Британки вийшли на вулиці Лондона в спідній білизні: відома причина звабливого протесту

У Лондоні розгорівся чималий протест: британки, вбрані у спідню білизну, виступили проти політики Victoria’s Secret щодо вибору моделей. Дівчата стояли біля бутика бренду з плакатами "Ми прагнемо різноманіття у всіх брендах".

Що відомо про пікантний мітинг в Лондоні

Британки різних форм, розмірів і кольору шкіри вийшли на вулиці Лондона, щоб висловити свою позицію щодо сучасних еталонів краси. Зокрема, жінок бентежить політика бренду Victoria’s Secret, який запрошує на своє шоу тільки худорлявих моделей.

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Справа не тільки в різній фігурі та кольорі шкіри. Ми протестуємо проти висловлювання про пишнотілих моделей та жінок, які не відповідають "ідеальній фантазії". Ми всі рівні! Ми всі кохані та прекрасні!

– заявили учасниці пікантного мітингу.

Акція протесту пройшла 7 грудня біля бутика Victoria’s Secret та привернула чималу увагу перехожих. Cвій вихід вони назвали "падіння ангелів", символічно прикріпивши чорні крила на свої спини.

Чому британки пішли на протест

Відомо, що таку акцію протесту спричинила скандальний коментар маркетингового директора Victoria's Secret Еда Разека. Чоловік публічно заявив, що бренд не співпрацює з транс-моделями і plus-size через те, що вони призведуть до руйнування "ідеальної фантазії", яку створюють знамениті "ангели". Після резонансу в мережі Ед Разек все ж вибачився за свої слова, однак це не врятувало ситуацію.

На заяву представника Victoria's Secret різко відреагувала пишнотіла модель Тесс Холідей. Вона оголосила бойкот бренду та закликала прихильників долучитись до її протесту. Манекенниця вимагає, щоб компанія дбала про всіх жінок та шила білизну різних розмірів.

Таку акцію протесту по-своєму підтримали жінки в усьому світі. Чимало красунь перестали стежити за новинками Victoria's Secret та не дивились грандіозне шоу, яке транслювалось 2 грудня. Відтак рейтинги бренду різко впали, а виконавчий директор Victoria's Secret Ян Сінгер подала у відставку.