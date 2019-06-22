Британська ікона стилю: Меган Маркл претендує на престижну нагороду

Екс-акторка Меган Маркл після заміжжя з принцом Гаррі отримала світову популярність. Кожен її вихід ретельно розглядають журналісти та модні критики, а її елегантними образами захоплюються мільйони прихильників. Саме тому герцогиня Сассекська стала однією з претенденток на перемогу у World Fashion Award 2019.

Як повідомляє британський Cosmopolitan, Меган Маркл номінована в категорії "Ікона стилю". За престижну нагороду World Fashion Award 2019 також позмагаються такі знамениті красуні, як Наомі Кемпбелл, Ріанна, Вікторія Бекхем, Кім Кардашян, Вів'єн Вествуд, Дженніфер Лопес та Пріянка Чопра.

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Урочиста церемонія відгримить 18 вересня 2019 року у готелі The Savoy, що у Лондоні. На світських захід буде запрошено чимало знаменитостей, зокрема, представників королівської родини, адже вони неабияк впливають на модну індустрію та теж диктують тренди. Окрім цього, зірки візьмуть участь у благодійному зборі коштів для фонду Diamonds Children’s, що допомагає побудувати будинки для людей, які постраждали від повеней у Східній Африці.

Відомо, що переможців World Fashion Awards 2019 обиратимуть користувачі мережі, які віддадуть свій голос за фаворитів. Водночас організатори церемонії запевняють, що голосування буде проводитись тільки при попередній реєстрації. щоб уникнути будь-яких фальсифікацій.

Очевидно, що Меган Маркл має чималу підтримку від британців, тому є однією з головних претенденток на перемогу. Цим вона завдячує команді стилістів, які ретельно підбирають її гардероб. Окрім цього, саме завдяки своєму бездоганному образу герцогиня Сассекська стала запрошеним редактором популярного журналу Vogue. Чому Меган Маркл заслуговує на звання "Ікони стилю" – дивіться в ефектній фотопідбірці.



Стильні образи Меган Маркл / Getty Images