Британська співачка Маріанна Фейтфулл заразилася коронавірусом: зірку госпіталізували

73-річна зірка 60-х Маріанна Фейтфулл інфікована коронавірусом. Протягом тривалого часу артистка лікувалася від звичайної застуди і ретельно стежила за своїм здоров'ям. Проте минулого тижня вона відчула ускладнення, а результати тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про госпіталізацію і зараження коронавірусом Маріанни Фейтфулл розповіла її найближча подруга Пенні Аркейд на особистій сторінці в фейсбуці. Вона зазначила, що діагноз COVID-19 медики підтвердили в минулий вівторок.

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Протягом тривалого часу Маріанна Фейтфулл знаходилася вдома в самоізоляції і лікувалася від звичайної застуди, але хвороба почала прогресувати, що змусило її звернутися за кваліфікованою допомогою. Тест на коронавірус показав позитивний результат, а лікарі діагностували пневмонію, яка розвинулася внаслідок ускладнень.

Нині 73-річна зірка 60-х Маріанна Фейтфулл знаходиться в одній з клінік Лондона. Пенні Аркейд передбачає, що заразити подругу могли доглядальниці, адже сама співачка не порушувала карантинного режиму. Її колишній чоловік художник Джон Данбар зазначив, що ексдружина ледь розмовляє і не контактує зі своєю сім'єю.

Що відомо про Маріанне Фейтфулл?

Співачка почала кар'єру в співпраці з рок-гуртом Rolling Stones, що дозволило їй досягти успіху в Британії в 60-х роках. Однак зірка страждала від наркотичної залежності і анорексії. У 2006 році у неї діагностували рак грудей, а згодом Фейтфулл розповіла, що за 12 років до цього у неї знайшли гепатит С.