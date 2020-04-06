24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Британська співачка Маріанна Фейтфулл заразилася коронавірусом: зірку госпіталізували

- Читать новость на русском
Марианна Фейтфулл заразилась коронавірусом / Facebook / Marianne Faithfull

73-річна зірка 60-х Маріанна Фейтфулл інфікована коронавірусом. Протягом тривалого часу артистка лікувалася від звичайної застуди і ретельно стежила за своїм здоров'ям. Проте минулого тижня вона відчула ускладнення, а результати тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про госпіталізацію і зараження коронавірусом Маріанни Фейтфулл розповіла її найближча подруга Пенні Аркейд на особистій сторінці в фейсбуці. Вона зазначила, що діагноз COVID-19 медики підтвердили в минулий вівторок.

Читайте також Том Хенкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус

Протягом тривалого часу Маріанна Фейтфулл знаходилася вдома в самоізоляції і лікувалася від звичайної застуди, але хвороба почала прогресувати, що змусило її звернутися за кваліфікованою допомогою. Тест на коронавірус показав позитивний результат, а лікарі діагностували пневмонію, яка розвинулася внаслідок ускладнень.

Нині 73-річна зірка 60-х Маріанна Фейтфулл знаходиться в одній з клінік Лондона. Пенні Аркейд передбачає, що заразити подругу могли доглядальниці, адже сама співачка не порушувала карантинного режиму. Її колишній чоловік художник Джон Данбар зазначив, що ексдружина ледь розмовляє і не контактує зі своєю сім'єю.

Що відомо про Маріанне Фейтфулл?
Співачка почала кар'єру в співпраці з рок-гуртом Rolling Stones, що дозволило їй досягти успіху в Британії в 60-х роках. Однак зірка страждала від наркотичної залежності і анорексії. У 2006 році у неї діагностували рак грудей, а згодом Фейтфулл розповіла, що за 12 років до цього у неї знайшли гепатит С.

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 35763
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 158487
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 7135
сьогодні , 05:30 Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 8055
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 111962
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 31911
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 2237
сьогодні , 12:21 Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 2048
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук