Британська зірка Джейкоб Бенкс вперше приїде в Україну з концертом

Відомий британський співак та автор власних пісень Джейкоб Бенкс завітає з концертом у столицю України. 28-річний виконавець представить фанатам свій перший альбом.

Співак Джейкоб Бенкс, популярність якого застала у 2012 році, приїде до Києва зі своїм першим повноформатним альбомом під назвою Village. Про концерт британця в клубі Atlas повідомляє видання The Village.

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Фанати виконавця і автора власних пісень зможуть послухати його наживо вже 22 січня 2020 року.

Голос Джейкоба Бенкса неможливо переплутати з будь-яким іншим. Якщо говорити офіційною мовою, то це баритон. Якщо застосувати мову порівнянь, то це напружена до максимуму доменна піч, карамельний стаут ​​або нескінченний сніп іскор,

– говорять організатори події про 28-річного співака.

Слухати пісню Chainsmoking Джейкоба Бенкса:

Слухати пісню Unknown Джейкоба Бенкса:

Що відомо про Джейкоба Бенкса? У жовтні 2012 року британець записав свій перший міні-альбом The Monologue. У тому ж році він отримав нагороду в регіональному конкурсі Бірмінгема за створення музики темношкірими людьми. Він зазнав світової популярності, коли його музика з'явилася в ефірі відомого діджея Зейна Лоу. Джейкоб Бенкс став перший артистом, який з’явився на Live Lounge BBC Radio, не підписуючи контракт з жодною студією звукозапису.