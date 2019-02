Британці Bring Me The Horizon виступлять у Києві: цікаві факти про гурт

За відносно не довгу історію фестиваль UPark встиг зібрати свою армію фанатів по всій країні та вперше привіз до України такі легенди як Gorillaz та Massive Attack. Розривали натовп шанувальників зі сцени й такі акули світового шоу-бізнесу як Red Hot Chili Peppers, MUSE, Hurts. Планка не опускається – у 2019 році організатори готують не менш "важку артилерію".

Цьогоріч фестиваль відбуватиметься 16-18 липня та вкотре змінить локацію проведення. Фестивальники окупують аж сім гектарів київського Sky Family Park.

Хедлайнерами фестивалю стануть гурти The Prodigy, Thirty Seconds to Mars, MØ, Nothing But Thieves, Rag'n'Bone Man та Bring Me the Horizon.

Bring Me the Horizon: бунт і ваніль в одному флаконі

Історія гурту почалася ще у 2004 році, тоді Олівер Сайкс й зібрав колектив у британському місті Шеффілд.

Назву почерпнув із фільму "Пірати Карибського моря". Саме там прозвучала фраза від Джека Горобця: "Now… Bring Me that Horizon". Трохи змінивши цитату, гурт створив свою оригінальну назву, під якою випустив шість студійних альбомів.



Олівер Сайкс також є засновником лінії одягу Drop Dead

Цікаво, що один зі своїх кліпів, а саме на пісню Mantra з нового альбому "amo", британці знімали у Києві. У відео можна впізнати Жовтневий палац, а одну з ролей у кліпі зіграла українська актриса Вікторія Варлей.

Менш як за пів року робота зібрала 16 мільйонів переглядів.

Дивіться відео: кліп Bring Me the Horizon на пісню Mantra

З цією ж піснею гурт був номінований на престижну премію "Ґреммі" за найкращу рок-пісню. Щоправда, статуетку британці таки не отримали.

А у 2016 році на врученні премії NME Awards музиканти вкотре привернули до себе увагу: Олівер Сайкс розтрощив стіл, за яким сиділи музиканти гурту Coldplay. Під час виступу Bring Me the Horizon Олівер вирішив пройтися по залу.

Дивіться відео: феєричний похід Сайкса на врученні премії NME Awards

В одному з інтерв’ю Сайкс пояснив, що під час виступу у нього в навушниках зник звук, тож він вирішив послухати із залу як звучить гурт. Там йому звучання не сподобався, й він вирішив вилізти на стіл. Тож виступ, на думку Олівера, видався більш енергійним.

Хлопці стануть хедлайнерами першого дня фестивалю UpPark. Зокрема, саме там можна буде почути їх новий альбом "amo", а також улюблені хіти з попередніх релізів.