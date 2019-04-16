На честь Елтона Джона та його чоловіка назвали галерею

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На честь Елтона Джона та його чоловіка назвали центр фотографії
На честь Елтона Джона та його чоловіка назвали центр фотографії / Колаж 24 каналу

На честь сера Елтона Джона та його чоловіка Девіда Ферніша у лондонському Музеї Вікторії і Альберта перейменували назву однієї з галерей.

Справа у тому, що подружжя нещодавно зробило щедру пожертву центру фотографії, який відкрили на території музею. Аби віддячити меценатам, дирекція вирішила перейменувати Галерею 101 у Галерея імені Елтона Джона та Девіда Ферніша.

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Очевидно, пожертва була не тільки фінансовою. У центрі фотографії, крім близько 800 тисяч світлин із колекції безпосередньо Музею Вікторії і Альберта, будуть представлені знімки із приватної колекції самого сера Джона.

Він збирає рідкісні знімки відомих фотографів. У його архівах "живуть" близько семи тисяч ексклюзивних світлин родом з XX століття, зокрема Ман Рея, Андре Кертеса, Доротеї Ланж, Сінді Шерман, Едварда Стайхена, Алекс Праґер та інших.

Незабаром цінні колекції музею та Елтона Джона об'єднають на великій спільній виставці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breaking news: Sir Elton John and David Furnish have made an outstandingly generous financial donation to the V&A’s recently-opened photography centre, and we announce a long term collaboration between the museum’s photography collection of over 800,000 photographs and the Sir Elton John Photography Collection - one of the greatest private photography collections in the world. Gallery 101 is today renamed the ‘Sir Elton John and David Furnish Gallery’ and the partnership will include a major co-curated temporary exhibition. Elton’s collection of over 7,000 important pieces spans the early 20th century to the present day, including May Ray, Andre Kertesz, Dorothea Lange and Edward Steichen, to Cindy Sherman, Alec Soth and Alex Prager. Pic 1: Gallery 101 renamed, and a recent inspection of the museum with David Furnish, Tristram Hunt, Elton John, Susanna Brown and Ben Elliot. Photo (c) Nicholas Coleridge. Pic 2: The new galleries. Pic 3: Sir Elton and David Furnish at home in their art gallery. Photo (c) Dave Benett/Getty Images for V&A. #victoriaandalbertmuseum #vandamuseum #susannabrown #davidfurnish #eltonjohn

Допис, поширений Nicholas Coleridge (@nicholas.coleridge)

Цікавий факт. Музей Вікторії та Альберта є найпершим і найбільшим музеєм декоративно-ужиткового мистецтва. Його відкрили у 1852 році, назвавши на честь тодішньої королеви Великобританії та її чоловіка. Вибір із назвою доволі дивний, адже королівська родина до наповнення музею експонатами жодного стосунку не мала. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Великобританія Елтон Джон
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