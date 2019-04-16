На честь Елтона Джона та його чоловіка назвали галерею

На честь сера Елтона Джона та його чоловіка Девіда Ферніша у лондонському Музеї Вікторії і Альберта перейменували назву однієї з галерей.

Справа у тому, що подружжя нещодавно зробило щедру пожертву центру фотографії, який відкрили на території музею. Аби віддячити меценатам, дирекція вирішила перейменувати Галерею 101 у Галерея імені Елтона Джона та Девіда Ферніша.

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Очевидно, пожертва була не тільки фінансовою. У центрі фотографії, крім близько 800 тисяч світлин із колекції безпосередньо Музею Вікторії і Альберта, будуть представлені знімки із приватної колекції самого сера Джона.

Він збирає рідкісні знімки відомих фотографів. У його архівах "живуть" близько семи тисяч ексклюзивних світлин родом з XX століття, зокрема Ман Рея, Андре Кертеса, Доротеї Ланж, Сінді Шерман, Едварда Стайхена, Алекс Праґер та інших.

Незабаром цінні колекції музею та Елтона Джона об'єднають на великій спільній виставці.

Цікавий факт. Музей Вікторії та Альберта є найпершим і найбільшим музеєм декоративно-ужиткового мистецтва. Його відкрили у 1852 році, назвавши на честь тодішньої королеви Великобританії та її чоловіка. Вибір із назвою доволі дивний, адже королівська родина до наповнення музею експонатами жодного стосунку не мала.