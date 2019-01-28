Звабливий британець Том Оделл їде в Україну: де будуть концерти

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Том Оделл дасть два концерти в Україні
Том Оделл дасть два концерти в Україні / Getty images

Британський співак та композитор Том Оделл приїде в Україну в рамках туру на підтримку своєї нової платівки Jubilee Road і дасть одразу два концерти.

Музикант вже не вперше виступатиме у Києві – концерт запланований на 5 лютого 2019 року у клубі Stereoplaza.

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Другий концерт Оделла буде наступного дня у Львові – 6 лютого в клубі Malevich. Це буде дебютний виступ 28-річного британського співака у місті Лева.

Концерти в Україні заплановані в рамках туру на підтримку нового альбому Тома Оделла – Jubilee Road. Платівка, яка вже є третьою студійною на рахунку музиканта, побачила світ наприкінці жовтня 2018 і викликала схвальні відгуки шанувальників.

Дивіться відео на пісню Jubilee Road Тома Оделла:

Хто такий Том Оделл?Британський співак, музикант і композитор. Його дебютний альбом Long Way Down вийшов 24 червня 2013 року. Друга платівка з назвою Wrong Crowd з'явилась у 2016. 

Том Оделл не приховує, що ріс на піснях Елтона Джона, але його вокальний тембр явно формувався під цілим набором впливів, від Джеффа Баклі і Майкла Стайпа з R.E.M. до Arcade Fire і Ентоні Хегарті.

Теги: LifeStyle Музика Новини України Новини Львова Новини Києва
Джерело: Lifestyle
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