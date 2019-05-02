Британський студент шукає місця, де знімали відомі фільми: цікаві фотопорівняння

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Кадр з фільму "Диво-жінка"
Кадр з фільму "Диво-жінка" / STEPPING THROUGH FILM

20-річний студент Томас Дюк, який живе у Великобританії і вивчає історію кіно, не лінується шукати локації, де знімали відомі фільми. Хлопець накладає кадри зі стрічок на власні фото та викладає в Instagram, супроводжуючи дописи фактами про фільм та кінематограф загалом.

За останні півроку Дюк знайшов 150 різних місць зі зйомок відомих фільмів. Зокрема, у колекції має локації зі зйомки "Гаррі Поттера", "Реальної любові", "Знедолених", "Теорії всього", "Диво-жінки", саги про Джеймса Бонда, "Фаворитки", пише BBC.

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"Ця думка у мене була вже давно. Я люблю дізнаватися про нові місця, особливо пов'язані з кіно, яке я обожнюю. Я завжди прагну побувати в тих місцях, які багато для мене означають, які я бачив тільки в кіно", – розповів Дюк.

Своїм незвичайним хобі студент завоював прихильність 50 тисяч людей в Instagram.

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Кіно Новини LifeStyle
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