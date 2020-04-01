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Британський журнал Grazia розмістив на обкладинках лікарів, які боряться з коронавірусом

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Героїня журналу Grazia / Instagram / @graziauk

Відомий щотижневий жіночий журнал Grazia приєднався до світової медіаспільноти та опублікував на титульних сторінках видання портрети лікарів. Саме вони стали символом у боротьбі з пандемією вірусу.

Жінки-лікарі у медичних костюмах та з картками у руках стали зірками нових випусків британської версіх журналу Grazia. Нові кадри з'явились на інстаграм-акаунті видання, де головна тема номеру звучить як "З фронту".

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У фотоісторії взяли участь реаніматолог Джаніта Гарібалан (Janitha Gowribalan), лікар швидкої допомоги Розена Аллін-Хан (Rosena Allin-Khan), старша медсестра Річенда Брауна (Richenda Browne) і фельдшер Сара Бланшар (Sarah Blanchard). 

Наш останній випуск присвячений людям, які ризикують своїми життями, щоб допомогти іншим,
– йдеться в анонсі глянцю Grazia.

Окрім фотокарток, лікарі коротко дали коментарі про будні важкої роботи у медичних закладах. Зазначається також, що фотосесія проводилась всього кілька хвилин на парковках біля лікарень зі збереженням соціальної дистанції між лікарем та фотографом. 

Героїні журналу Grazia / Instagram / @graziauk

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу також торкнулась і фешн-індустрії та загалом медійних установ. Всесвітньо відомі журнали публікують на своїх обкладинках реалії світу, а не гламур чи інші соціальні проблеми. До прикладу, італійський журнал Vanity Fair та французький Elle також розмістили на обкладинках лікарів як символ боротьби з хворобою.

 

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус COVID-19 Велика Британія LifeStyle Мода Стиль і мода
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