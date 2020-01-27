Британці використовують ім'я Меган Маркл як дієслово: курйозні деталі

Порушення королівських правил та складання обов'язків герцогів Сассекських не минули безслідно. Чимало британців обурені від рішення принца Гаррі та Меган Маркл, а ім'я американки навіть почали використовувати як дієслово.

Як повідомляє The Guardian, поведінка Меган Маркл та ситуація в британській королівській сім'ї повпливала на настрої людей. У мережі з'явилось сотні мемів, в яких дотепні юзери пожартували з відмови герцогів Сассекських від королівських обов'язків. Окрім цього, в англійській жаргонній мові ввели дієслово to Meghan Markle ("меганмарклити"). Слово означає "цінувати своє психічне здоров'я настільки, щоб знайти в собі сили залишати несприятливе середовище, кімнату чи ситуацію, де до тебе ставляться токсично".

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Чимало британців переконані, що саме Меган Маркл була ініціатором рішення герцогів Сассекських. Тому її ім'я використали для утворення нового дієслова.

Журналісти The Guardian використали жаргонну словесну конструкцію та показали на практиці, де британці можуть використовувати її. За їхніми словами, можна "меганмарклити", коли хочеться покинути незатишну компанію в барі, або ж відмовитись від зустрічі з друзями чи колегами, щоб уникнути ранкового похмілля. Також дієслово можна використовувати для опису стосунків з колишніми обранцями чи остерігання якогось проєкту на роботі.

Що відомо про складання королівських обов'язків герцогами Сассекськими?

8 січня принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що хочуть скласти свої обов'язки та жити за власні кошти, не користуючись грошима платників податків. Королівське подружжя вирішило тимчасово оселитись в канадському Ванкувері та жити на дві країни. Окрім цього, герцоги зазначили, що хочуть продовжити працювати на благодійні проєкти, де вони упродовж 2 років були патронами.

Таке рішення ошелешило весь світ. Не менше здивування воно викликало і в королеви Єлизавети ІІ, яка дізналась про це після поширення новини у ЗМІ. Однак після сімейних нарад Її Величність вирішила поважати рішення внука та його обраниці і фактично дала дозвіл на виконання всіх вимог герцогів Сассекських.

Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган розпочати нове життя, як молода сім'я. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівської родини, але ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш самостійним життям, залишаючись невід'ємною частиною моєї родини,

– сповістила королева.

Рішення далось Єлизаветі ІІ дуже складно. Однак, за словами інсайдерів, королева розуміє, що за 2 роки принц Гаррі та Меган Маркл отримали підвищену увагу від журналістів та громадськості і потерпали від чергових скандалів.