Британці знайшли лист Санта-Клаусу, якому 120 років: цікаві деталі

У Великобританії знайшли лист до Санта-Клауса, який приголомшив мережу. На рукописі стояла дата – 2 грудня 1898 року.

Кожна дитина з нетерпінням чекає різдвяно-новорічних свят, адже саме в цей час здійснюються бажання малечі. Та і в минулому столітті було таке ж: діти писали листи Санта-Клаусу чи Миколаю, очікуючи бажані подарунки. Днями у місті Кентербері випадково знайшли святковий рукопис, датований 1898 роком.

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Як повідомляє ВВС, автором листа була 5-річна дівчина Марджорі, яка жила 120 років тому у містечку Істборн. У Санта-Клауса малеча попросила іграшкових качок та курчат, різдвяну панчоху для подарунків та шматочок стрічки. Не забула дівчинка і про свою кішку Кіттікінс: для тварини вона попросила м'яч.



Лист до Санта-Клауса, датований 1898 роком / ВВС

Невідомо, чи маленька Марджорі отримала бажані подарунки на Різдво, адже її лист тривалий час простояв у книзі та пережив дві війни. Тільки після того, як видання пожертвували на благодійність, рукопис був віднайдений.

Це настільки мило. Саме те, що потрібно на Різдво: маленькі подарунки та справжнє почуття казки,

– зізналась продавець книг Лілі Барчел.

Батько Лілі наткнувся на неймовірну знахідку при перегляді старих видань. Чоловік навіть зробив спеціальне дослідження, щоб віднайти родичів Марджорі та передати їм рукопис. Однак вулиця, на якій жила дівчинка, була повністю зруйнована під час Першої світової війни. Відтак знайти нащадків авторки листа стало неможливо. Рукопис і досі зберігається ​​у магазині іграшок в місті Кентербері, а непересічна новорічна історія привернула чималу увагу громадськості.



Старовинний лист до Санта-Клауса / ВВС