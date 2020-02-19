British Awards 2020: якими вбраннями дивували зірки на червоній доріжці

18 лютого у Лондоні відгриміла з найочікуваніших подій країни – вручення премій British Awards 2020. Знамениті артисти не відмовились від запрошення організаторів церемонії та постали перед камерами на червоній доріжці. Як це було – дивіться у фотодобірці LifeStyle 24.

Біллі Айліш, Lizzo, Еллі Голдінг, Льюїс Капалді, Гаррі Стайлс – це далеко не весь список зірок, які залюбки прийшли на урочисту церемонію нагородження British Awards 2020. Світська подія пройшла у Лондоні, відтак чи не всі британські артисти покрасувались перед камерами. До церемонії кожен готувався завчасно, тому продемонстрував особливі та дещо пікантні образи.

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Так, співачка Еллі Голдінг, яка раніше зустрічалась з принцом Гаррі, вирішила забути на вечір про скромність. На червоній доріжці вона постала у так званій "голій" сукні від бренду Koche.

А от Lizzo вирішила епатувати на церемонії у вечірньому вбранні від Moschino. Пишнотіла артистка одягнула коричневу сукню, на якій виднівся надпис "молочний шоколад". Витівку артистки з гумором сприйняли її колеги.

Найкраща плитка шоколаду,

– прокоментувала артистка.

Біллі Айліш, яка стала однією із запрошених гостей вечору, одягнула костюм від Burberry.

Співак Гаррі Стайлс також відзначився на червоній доріжці. Артист підібрав до ретро-образу намисто з перлин, яке виглядало досить епатажно. А от костюм на співаку був не з дешевих: його Гаррі Стайлс замовив у дизайнерів Gucci.

Водночас Джой Крукс обрала для світської події яскраве жовте сарі з розкішною вишивкою.

Завітав на церемонію British Awards 2020 і український співак Монатік. Він обрав піджак від популярного бренду Stella McCartney, укорочені штани та блейзер. Монохромний чорний образ український співак доповнив оригінальним капелюхом Alexander Wang, який і став яскравим акцентом у його вигляді.

Запрошення від організаторів премії отримала і манекенниця Еббі Кленсі. Перед камерами фотографів вона постала у чорній сукні з пікантним розрізом на нозі.

Не менш сексуальний образ продемонструвала Ешлі Робертс із гурту The Pussicat Dolls.