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British Awards 2020: якими вбраннями дивували зірки на червоній доріжці

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British Awards 2020: червона доріжка / LifeStyle 24

18 лютого у Лондоні відгриміла з найочікуваніших подій країни – вручення премій British Awards 2020. Знамениті артисти не відмовились від запрошення організаторів церемонії та постали перед камерами на червоній доріжці. Як це було – дивіться у фотодобірці LifeStyle 24.

Біллі Айліш, Lizzo, Еллі Голдінг, Льюїс Капалді, Гаррі Стайлс – це далеко не весь список зірок, які залюбки прийшли на урочисту церемонію нагородження British Awards 2020. Світська подія пройшла у Лондоні, відтак чи не всі британські артисти покрасувались перед камерами. До церемонії кожен готувався завчасно, тому продемонстрував особливі та дещо пікантні образи.

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Так, співачка Еллі Голдінг, яка раніше зустрічалась з принцом Гаррі, вирішила забути на вечір про скромність. На червоній доріжці вона постала у так званій "голій" сукні від бренду Koche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elliegoulding (@elliegoulding)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

А от Lizzo вирішила епатувати на церемонії у вечірньому вбранні від Moschino. Пишнотіла артистка одягнула коричневу сукню, на якій виднівся надпис "молочний шоколад". Витівку артистки з гумором сприйняли її колеги. 

Найкраща плитка шоколаду,
– прокоментувала артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Біллі Айліш, яка стала однією із запрошених гостей вечору, одягнула костюм від Burberry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Співак Гаррі Стайлс також відзначився на червоній доріжці. Артист підібрав до ретро-образу намисто з перлин, яке виглядало досить епатажно. А от костюм на співаку був не з дешевих: його Гаррі Стайлс замовив у дизайнерів Gucci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Водночас Джой Крукс обрала для світської події яскраве жовте сарі з розкішною вишивкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joy Crookes (@joycrookes)

Завітав на церемонію British Awards 2020 і український співак Монатік. Він обрав піджак від популярного бренду Stella McCartney, укорочені штани та блейзер. Монохромний чорний образ український співак доповнив оригінальним капелюхом Alexander Wang, який і став яскравим акцентом у його вигляді. 

Запрошення від організаторів премії отримала і манекенниця Еббі Кленсі. Перед камерами фотографів вона постала у чорній сукні з пікантним розрізом на нозі. 

Не менш сексуальний образ продемонструвала Ешлі Робертс із гурту The Pussicat Dolls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dalton Wong (@dalton_wong22)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Велика Британія Нагороди LifeStyle Стиль і мода
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