Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
У неділю, 2 грудня, популярна співачка Брітні Спірс святкує свій день народження. Головному секс-символу "нульових" виповнюється 37 років.
Брітні Спірс народилася в місті Маккомб, штат Міссісіпі. Її мама Лінн Айрен Бріджес – колишня вчителька в початковій школі і тренер з аеробіки, а батько Джеймс Парнелл Спірс працював будівельником і кухарем. З 8 років Брітні навчалася три роки в акторській школі Professional Performing Arts School у Нью-Йорк в брала участь у шоу "Клуб Міккі Мауса" на каналі "Дісней".
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Ще на початку кар'єри її називали обдарованим неповнолітнім поп-ідолом останніх років і підлітковою королевою рок-н-ролу. Згодом за сингл "Oops!... I Did It Again" Брітні потрапила в книгу рекордів Гіннеса.
На честь дня народження Брітні Спірс редакція LifeStyle24 підготувала список одних з найвідоміших пісень співачки.
Найпопулярніші пісні Брітні Спірс
Criminal
Gimme More
Womanizer
Hold It Against Me
Baby One More Time