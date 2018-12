Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"

У неділю, 2 грудня, популярна співачка Брітні Спірс святкує свій день народження. Головному секс-символу "нульових" виповнюється 37 років.

Брітні Спірс народилася в місті Маккомб, штат Міссісіпі. Її мама Лінн Айрен Бріджес – колишня вчителька в початковій школі і тренер з аеробіки, а батько Джеймс Парнелл Спірс працював будівельником і кухарем. З 8 років Брітні навчалася три роки в акторській школі Professional Performing Arts School у Нью-Йорк в брала участь у шоу "Клуб Міккі Мауса" на каналі "Дісней".

Ще на початку кар'єри її називали обдарованим неповнолітнім поп-ідолом останніх років і підлітковою королевою рок-н-ролу. Згодом за сингл "Oops!... I Did It Again" Брітні потрапила в книгу рекордів Гіннеса.

На честь дня народження Брітні Спірс редакція LifeStyle24 підготувала список одних з найвідоміших пісень співачки.

Найпопулярніші пісні Брітні Спірс

Oops!...I Did It Again

Criminal

Gimme More

Womanizer

Hold It Against Me

Baby One More Time