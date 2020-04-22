Брітні Спірс дратує фанатів своїми танцями: відео
Популярна американська співачка Брітні Спірс дедалі частіше почала публікувати в інстаграмі короткі ролики на яких вона танцює, однак фанати вдаються до критики.
Відповідний допис Брітні Спірс розмістила на інстаграм-сторінці, за якою стежать 24 мільйони фоловерів. Спочатку підписники раділи, що їхня улюблениця після затяжної депресії повернулася у звичне русло життя та тішить їх своїми публікаціями.
До теми Брітні Спірс незграбно станцювала під пісню колишнього бойфренда: відео
Перебуваючи вдома на самоізоляції під час карантину, співачка вчергове опублікувала відео зняте у своєму будинку. Спірс у мінішортах та короткому топі кружляла під запальну музику. Відеоролик виконавиця представила підписникам у двох різних фільтрах.
Частина фанатів подякували їй за чудовий настрій, який вона їм створила, втім деякі прихильники все ж таки зауважили, що таких танців уже забагато.
"Що ти робиш?", "Брітні, ти ж тільки нещодавно це публікувала", "По-твоєму це нормально?", "Брітні, припиняй, ми втомилися", – коментували підписники відео. Також вони досить часто критикують співачку за неохайний вигляд.
Нещодавно Брітні Спірс у коротких шортах і топі станцювала під трек Джастіна Тімберлейка Filthy. Виглядала вона в кадрі дуже незграбно, пояснивши, що насправді не танцює, їй просто нудно.
Зазначимо, що наприкінці зими співачка потрапила у лікарню з переломом ноги. Вона пошкодила плюсневу кістку. Як виявилося, причиною стали танці, якими так пристрасно займається Брітні Спірс.
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