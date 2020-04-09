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Брітні Спірс назвала комедію, яку варто переглянути на карантині

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Брітні Спірс порадила фільм на вечір / Instagram / @britneyspears

Популярна американська співачка Брітні Спірс вкрай рідко дає поради прихильникам, що переглянути у вільний час. Однак комедію "Дулітл" вона без вагань порекомендувала у мережі.

Відповідний допис Брітні Спірс розмістила на інстаграм-сторінці. Артистка зізналась, що навіть не може підрахувати кількість фільмів, які встигла переглянути на карантині. Однак з усього вона вирішила виділити саме комедію "Дулітл з Робертом Дауні-молодшим. 

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"Цей фільм потрібно обов'язково переглянути! Роберт Дауні-молодший настільки переконливий, що ти закохуєшся в нього. Персонажі тварин – веселі і, здається, у всьому фільмі є особливий тон, який мені важко знайти в ці дні", – зазначила Брітні Спірс. 

"Дулітл" – це нова екранізація усім відомої історії про ветеринара, який розумів мову тварин. За сюжетом, лікар повинен відправитися на екзотичний острів, щоб відшукати ліки для королеви Вікторії. У подорож він вирушає з горилою, жирафою, папугою, качкою та іншими тваринами.

Головну роль зіграв один із найвідоміших акторів Marvel – Роберт Дауні-молодший. А от тварин озвучували Джон Сіна, Маріон Котіяр, Рамі Малек, Крейг Робінсон, Селена Гомес та інші. Окрім цього, у фільмі з'явилися Антоніо Бандерас, Майкл Шин та Генрі Коллетт. Прем'єра фільму в Україні пройшла 9 січня 2020 року. 

Дивіться трейлер до фільму "Дулітл": відео українською

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Брітні Спірс
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