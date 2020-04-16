Брітні Спірс незграбно станцювала під пісню колишнього бойфренда: відео

Американська співачка Брітні Спірс, як і всі американці, самоізолювалась у власному помешканні. А щоб трішки розважитись під час карантину, вона записала відео танцю під пісню колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка.

Відповідний ролик співачка опублікувала на інстаграм-сторінці. Брітні Спірс у коротких шортах і топі станцювала під трек Джастіна Тімберлейка Filthy. Виглядала вона в кадрі дуже незграбно, пояснивши, що насправді не танцює, їй просто нудно.

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А вже у дописі артистка не оминула увагою розрив з колишнім бойфрендом, назвавши його "найгучнішим у світі". Брітні і Джастін зустрічались з 1997 до 2002 років. Пара привертала увагу всіх світових ЗМІ, а після розриву зуміла зберегти дружні стосунки.

"Я знаю, що у нас був один з найгучніших розривів у світі 20 років тому. Але ця людина – геній. Чудова пісня, Джастіне Тімберлейку", – написала Брітні Спірс.

Та, отримавши від Джастіна Тамберлейка емоджі у відповідь, його колишня дівчина записала ще один ролик із запальними танцями. Відео Брітні Спірс наштовхнули її прихильників на думку, що артистка ностальгує за минулим. Однак цих припущень співачка вирішила не коментувати.