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Брітні Спірс незграбно станцювала під пісню колишнього бойфренда: відео

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Брітні Спірс станцювала під пісню колишнього бойфренда / Instagram / @britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс, як і всі американці, самоізолювалась у власному помешканні. А щоб трішки розважитись під час карантину, вона записала відео танцю під пісню колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка.

Відповідний ролик співачка опублікувала на інстаграм-сторінці. Брітні Спірс у коротких шортах і топі станцювала під трек Джастіна Тімберлейка Filthy. Виглядала вона в кадрі дуже незграбно, пояснивши, що насправді не танцює, їй просто нудно.

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А вже у дописі артистка не оминула увагою розрив з колишнім бойфрендом, назвавши його "найгучнішим у світі". Брітні і Джастін зустрічались з 1997 до 2002 років. Пара привертала увагу всіх світових ЗМІ, а після розриву зуміла зберегти дружні стосунки. 

"Я знаю, що у нас був один з найгучніших розривів у світі 20 років тому. Але ця людина – геній. Чудова пісня, Джастіне Тімберлейку", – написала Брітні Спірс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Та, отримавши від Джастіна Тамберлейка емоджі у відповідь, його колишня дівчина записала ще один ролик із запальними танцями. Відео Брітні Спірс наштовхнули її прихильників на думку, що артистка ностальгує за минулим. Однак цих припущень співачка вирішила не коментувати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Курйозні новини Брітні Спірс
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