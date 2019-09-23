Брітні Спірс показала напівроздягнене фото зі спортивного залу

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

37-річна Брітні Спірс повертається до звичного ритму життя після лікування у психіатричній лікарні. Окрім появ на світських заходах та публічних виходів зі своїм бойфрендом, поп-співачка показує інтенсивні тренування у спортивному залі.

Наприкінці червня знаменита співачка опублікувала фото у легкому літньому образі, на якому шанувальники помітили невдалий фотошоп. Після цього 37-річна Брітні Спірс почала активно ділитися короткими роликами зі занять спортом, а також кадрами зі спортивного залу.

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На новому знімку поп-співачка постала у короткому топі та крихітних шортах, відверто демонструючи свої форми. Позаду неї виднілися бігові доріжки та інші тренажери. Дивлячись на публікації Брітні Спірс, можна помітити, що вона з усіх сил намагається повернутися до попередньої форми, адже після виписки з психлікарні фанати зауважили її втомлений і стривожений зовнішній вигляд.

Проте не всі шанувальники оцінили її відвертість з фанатами і в коментарях писали, що за такий період активних занять спортом вона могла б привести себе до ідеальної форми.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

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Теги: LifeStyle Брітні Спірс
Джерело: LifeStyle 24
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