Брітні Спірс приголомшила прихильників вправами з йоги: відео

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Брітні Спірс з бойфрендом Семом Асгарі
Брітні Спірс з бойфрендом Семом Асгарі / Mirror

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала в Instagram чергове відео, на якому демонструє свою відмінну фізичну форму. У свої 37 зірка активно займається спортом і мотивує до вдосконалення.

Брітні Спірс неодноразово вражала 23 мільйони фоловерів своїми гімнастичними здібностями. Вона сідає на шпагат, ходить на руках і навіть виконує сальто назад. Тримати себе у формі співачці допомагає ще й йога. Про це пише британське видання Mirror

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На відео зірка виконує кілька поз разом з своїм бойфрендом Семом Асгарі, із яким перебуває в офіційних стосунках близько трьох років. Співачка також пройшлася знизу вгору на самих руках по сходах, звичайно не без підтримки коханого.

Мама двох синів прокоментувала, що лише в Лос-Анджелесі можна займатися вправами в купальнику у жовтні. Аудиторія оцінила нові вміння Брітні Спірс і залишила понад 4 тисячі коментарів під опублікованим відео.

Додамо, що навіть через пів року після лікування Брітні Спірс активно займається спортом та не падає духом. Нагадаємо, що у квітні 2019 року Брітні надто перехвилювалась через здоров'я батька Джеймі Спірса і сама повинна була пройти курс лікування у психіатричній клініці. Але згодом матір артистки заявила, що її доньку насильно утримували в лікарні довше призначеного часу і навіть змушували приймати її наркотичні препарати. За словами матері, ініціатором примусу виступив батько Спірс, через що на нього було подано у суд. У вересні Джеймі Спірс відмовився бути опікуном своєї доньки Брітні. Причиною цьому, на думку ЗМІ, стала не лише складна ситуація у зв'язку з лікуванням артистки, а й начебто побиття одного зі своїх онуків – сина Брітні Спірс Шона.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Брітні Спірс Йога
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