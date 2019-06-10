Брітні Спірс провела сонячний вікенд в Маямі: романтичні фото

Американська співачка Брітні Спірс вже зовсім одужала від чималих проблем після лікування у психіатрічній клініці та відправилась у невеличку відпустку на морське узбережжя Маямі.

37-річна зірка засвітилась в об'єктивах папараці разом із бойфрендом – 25-річним фітнес-тренером Семом Асгарі. Саме він підтримував її протягом всього лікування навесні цього року та забирав на великодні вихідні додому.

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Щоб ще більше зблизитись після проблем, які супроводжували поп-артистку не один місяць, закохані влаштували романтичний відпочинок, відпочиваючи на білосніжній яхті та водних мотоциклах.



Брітні Спірс в Маямі / TMZ



Брітні Спірс в Маямі / TMZ

Пара настільки вдалась у веселощі, що навіть для фотографії відтворила культову сцену з фільму "Титанік", передає TMZ і The Daily Mail.



Брітні Спірс і Сем Асгарі в Маямі / The Daily Mail

Окрім цього, на противагу Брітні, Сем вже потішив шанувальників в Instagram пікантним фото, де оголив свій торс на фоні блакитного океану.

Що відомо про лікування Брітні Спірс?

З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше заплановоного часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.