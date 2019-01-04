Брітні Спірс раптово скасувала концерти: відома причина

Американська поп-співачка Брітні Спірс змушена була скасувати свої виступи у США. Зірка звернулась до прихильників зі зворушливим дописом, в якому розповіла про причини такого нелегкого рішення.

За словами артистки, грандіозне шоу Domination вона змушена скасувати через здоров'я її батька Джамі Спірса. Чоловіка було госпіталізовано у важкому стані. Тепер, коли батько Брітні перебуває вдома, вона хоче допомогти йому під час тривалої реабілітації.

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"Я скасовую виступи з новим шоу Domination. З нетерпінням чекала цього і зустрічі з вами, тому це розбиває мені серце... Кілька місяців тому мій батько потрапив до лікарні і майже помер. Ми всі раді, що він таки вижив, але попереду у нього ще довгий шлях. Тому мені довелося прийняти нелегке рішення, щоб повністю зосередитися на моїй родині", – зазначила Брітні Спірс.

До заяви артистка додала архівне фото, на якому вона позує перед камерою поряд зі своїми батьками. Брітні Спірс подякувала за розуміння та зізналась, що завжди любитиме всіх прихильників.

Зазначимо, що батько Брітні Спірс завжди підтримував її у судовій тяганині з екс-чоловіком Кевіном Федерлайном. Він навіть хотів відкупитись від танцівника, аби той більше не тривожив його доньку. Однак Кевін забажав більше і більше грошей.