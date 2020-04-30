Брітні Спірс розповіла про пожежу у своєму будинку: відео

Американська співачка Брітні Спірс не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. Артистка щодня публікує дивні кадри з танцями, а 29 квітня розповіла про пожежу у своєму маєтку, яка сталась задовго до карантину.

Як зізналась Брітні Спірс в інстаграмі, 6 місяців тому в її елітному будинку сталась пожежа, внаслідок якої згорів спортивний зал з усім інвентарем. Артистка не приховувала: саме вона випадково спровокувала пожежу, залишивши в кімнаті запалену свічку. На щастя, ніхто не постраждав від інциденту.

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"Зараз я веду трансляцію зі свого спортзалу, в якому не була вже майже пів року, тому що випадково спалила його. Це сталося через свічку: проходила повз двері в зал, а там все в вогні, і я в паніці... На щастя, спрацювала пожежна сигналізація і ніхто не постраждав. Але тепер у мене залишилося лише два тренажери і одне дзеркало", – поділилась Брітні Спірс.

Артистка показала наслідки пожежі у короткому відео та додала, що продовжує тренуватись. Здебільшого, заняття спортом Брітні Спірс проходить на свіжому повітрі. Підписникам вона показала кілька вправ, які допомагають підтримувати спортивну форму.

Раніше артистка розповідала, що сама проводить час карантину в маєтку, без бойфренда Сема Асгарі. Тому розлука та заняття спортом допомогли їй скинути кілька кілограмів.

"Після того, як я повернулася до Луїзіани кілька тижнів тому, перебуваю на карантині... Так що я вже тисячу років не бачила Сема. Я навіть схудла від туги за ним. І тепер всі мої шорти мені великі. Мабуть, так і пізнається справжня розлука", – розповіла Брітні.