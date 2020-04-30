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Брітні Спірс розповіла про пожежу у своєму будинку: відео

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Брітні Спірс на карантині
Брітні Спірс на карантині / Instagram / @britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. Артистка щодня публікує дивні кадри з танцями, а 29 квітня розповіла про пожежу у своєму маєтку, яка сталась задовго до карантину.

Як зізналась Брітні Спірс в інстаграмі, 6 місяців тому в її елітному будинку сталась пожежа, внаслідок якої згорів спортивний зал з усім інвентарем. Артистка не приховувала: саме вона випадково спровокувала пожежу, залишивши в кімнаті запалену свічку. На щастя, ніхто не постраждав від інциденту. 

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"Зараз я веду трансляцію зі свого спортзалу, в якому не була вже майже пів року, тому що випадково спалила його. Це сталося через свічку: проходила повз двері в зал, а там все в вогні, і я в паніці... На щастя, спрацювала пожежна сигналізація і ніхто не постраждав. Але тепер у мене залишилося лише два тренажери і одне дзеркало", – поділилась Брітні Спірс. 

Артистка показала наслідки пожежі у короткому відео та додала, що продовжує тренуватись. Здебільшого, заняття спортом Брітні Спірс проходить на свіжому повітрі. Підписникам вона показала кілька вправ, які допомагають підтримувати спортивну форму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Раніше артистка розповідала, що сама проводить час карантину в маєтку, без бойфренда Сема Асгарі. Тому розлука та заняття спортом допомогли їй скинути кілька кілограмів. 

"Після того, як я повернулася до Луїзіани кілька тижнів тому, перебуваю на карантині... Так що я вже тисячу років не бачила Сема. Я навіть схудла від туги за ним. І тепер всі мої шорти мені великі. Мабуть, так і пізнається справжня розлука", – розповіла Брітні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США Пожежа Брітні Спірс LifeStyle
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