Брітні Спірс святкує 20-річчя культового кліпу Oops!... I Did It Again: фото та відео

Відома американська співачка та володарка Греммі Брітні Спірс відсвяткувала ювілей свого легендарного кліпу. Відеоробота була презентована 20 років тому.

Брітні Спірс за час своєї кар'єри стала однією з найпопулярніших співачок. Її пісні лунають у різних куточках планети, а відеокліпи збирають сотні тисяч переглядів на ютубі. На початку творчого шляху її називали неповнолітнім поп-ідолом останніх років і підлітковою королевою рок-н-ролу.

Читайте також: Брітні Спірс допоможе своїм підписникам у зв’язку з пандемією коронавірусу

Синглу Oops!... I Did It Again, який потрапив в книгу рекордів Гіннеса, виповнилося 20 років. З цієї нагоди співачка поділилася з прихильниками на своїй сторінці в інстаграмі архівною світлиною з легендарних зйомок.

Oops! Як швидко пролетіли ці 20 років?! Не можу в це повірити. Я пригадую, що червоний костюм був дуже "гарячим", а сам танець – запальним!

– прокоментувала фото зірка.

Знаменитість також розповіла, що в цей день багато людей згадали і висловили слова подяки за цю композицію і Брітні відповіла взаємністю.

Посилаю вам свою любов!

– написала співачка.

Брітні Спірс – Oops!... I Did It Again: дивіться відео онлайн