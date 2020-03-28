Брітні Спірс святкує 20-річчя культового кліпу Oops!... I Did It Again: фото та відео
Відома американська співачка та володарка Греммі Брітні Спірс відсвяткувала ювілей свого легендарного кліпу. Відеоробота була презентована 20 років тому.
Брітні Спірс за час своєї кар'єри стала однією з найпопулярніших співачок. Її пісні лунають у різних куточках планети, а відеокліпи збирають сотні тисяч переглядів на ютубі. На початку творчого шляху її називали неповнолітнім поп-ідолом останніх років і підлітковою королевою рок-н-ролу.
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Синглу Oops!... I Did It Again, який потрапив в книгу рекордів Гіннеса, виповнилося 20 років. З цієї нагоди співачка поділилася з прихильниками на своїй сторінці в інстаграмі архівною світлиною з легендарних зйомок.
Oops! Як швидко пролетіли ці 20 років?! Не можу в це повірити. Я пригадую, що червоний костюм був дуже "гарячим", а сам танець – запальним!
– прокоментувала фото зірка.
Знаменитість також розповіла, що в цей день багато людей згадали і висловили слова подяки за цю композицію і Брітні відповіла взаємністю.
Посилаю вам свою любов!
– написала співачка.
Брітні Спірс – Oops!... I Did It Again: дивіться відео онлайн
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