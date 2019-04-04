Брітні Спірс проявила бажання пройти курс лікування в психіатричній лікарні: деталі

Американська співачка і володарка премії Греммі Брітні Спірс днями потрапила до психіатричної лікарні. Як повідомляють іноземні ЗМІ, це було її особисте бажання, оскільки вона відчуває, що її внутрішнє здоров'я і самопочуття повинно бути кращим.

У січні 2019 року стало відомо, що 37-річна Брітні Спірс скасувала всі концерти через проблеми зі здоров’ям у її батька. За її словами, вона повинна була допомагати йому з реабілітацією вдома. Тепер, як повідомляє видання TMZ, Брітні Спірс сама потрапила до психіатричної лікарні.

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Причиною цього стали переживання, які викликали стрес і важкий емоційний стан, через стан здоров’я її батька Джеймі Спірса. Інсайдер розповів виданню, що чоловік пережив дві операції на кишківнику і ледь не помер, тому це негативно відбилося також на здоров'ї Брітні Спірс.

Вони дуже близькі. Насправді, з нею не відбувається нічого драматичного. Просто вона зрозуміла, що їй потрібен час, щоб подбати про себе,

– поділився інсайдер.

На даний момент співачка перебуває у психіатричній лікарні "Рехаб", де пройде курс лікування протягом місяця.