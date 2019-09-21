Мала стривожений вигляд: Брітні Спірс знову вийшла у світ зі своїм бойфрендом

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Брітні Спірс і Сем Асгарі
Брітні Спірс і Сем Асгарі / Getty Images

Після кількамісячної перерви у світському житті 37-річна Брітні Спірс повертається до звичного ритму. Напередодні, 20 вересня, відома співачка прийшла на премію Daytime Beauty Awards, аби підтримати свого 26-річного бойфренда Сема Асгарі, який був номінований у кількох категоріях.

Після лікування у психлікарні та скандальних чуток про стосунки з батьком відома американська співачка Брітні Спірс все частіше з'являється на публіці. Новий вихід 37-річна знаменитість здійснила на щорічну премію Daytime Beauty Awards, у якій її обранець 26-річний Сем Асгарі отримав нагороду за успіх у галузі фітнесу.

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Проте, як повідомляють іноземні ЗМІ, Брітні Спірс почувала себе ніби не у своїй тарілці. Зробивши кілька знімків, на яких зірка виглядала стривоженою, вона покинула червону доріжку, не давши жодного коментаря журналістам. Що цікаво, на саму церемонію знаменитість вирушала у піднесеному настрої, про що свідчить кумедний ролик з маскою на її сторінці в Instagram.

Варто додати, що перед камерами папараці Брітні Спірс постала у чорній мінісукні з глибоким декольте та босоніжках в тон на високих підборах.

Брітні Спірс з бойфрендом
Брітні Спірс і Сем Асгарі / Getty Images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

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Теги: LifeStyle Брітні Спірс Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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