Брітні Спірс загриміла до лікарні з переломом ноги: подробиці

Знаменита американська співачка у свої 38 років може похизуватися неабиякою фізичною підготовкою. Вона активно займається йогою, демонструючи свої тренування публічно. Проте травму ноги спричинили танці, які епатажна Брітні Спірс обожнює не менше.

На особистій сторінці в інстаграмі 26-річний коханий знаменитої виконавиці Сем Асгарі опублікував фото з клініки. На знімках видно, що Брітні Спірс наклали гіпс. Проте хлопець поспішив пояснити ситуацію у підписі під зворушливим спільним кадром.

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Сем підтримав співачку в лікарні після того, як вона отримала серйозну травму ноги. Вона пошкодила плюснєву кістку. Як виявилося, причиною стали танці, якими так пристрасно займається Брітні Спірс. Проте закохані не втрачають оптимізм навіть у такі критичні моменти.

Перелом, як правило, заживає швидше, особливо коли ти моя дівчинка. Моя левиця пошкодила плюснєву кістку на нозі, роблячи те, що вона любить найбільше – танцюючи. Бажаю їй найшвидшого одужання, щоб вона могла стрибати, бігати, танцювати без відпочинку,

– чуттєво підтримав Сем.

Варто зазначити, що 38-річна Брітні Спірс по-справжньому обожнює спорт. Більшість її енергійних тренувань проходять разом з обранцем Семом Асгарі, який є особистим тренером зірки. На сторінках соціальних мереж досить часто з'являються відео та фото з парних занять. Варто зазначити, що подібна відкритість виконавиці перед прихильниками спричинена звинуваченнями у використанні фотошопу. Ще в червні вона поділилася кадром, на якому фоловери помітили явні корективи у фігурі знаменитості. З того часу, аби довести природну стрункість, вона часто публікує особисті тренування.