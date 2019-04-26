Брітні Спірс завершила курс лікування і залишила психіатричну клініку

Знаменита американська артистка Брітні Спірс, яка розбурхала мережу своєю госпіталізацією та лікуванням у психлікарні, покинула клініку. Попри інформацію, що їй потрібно було проходити ще один курс лікування, вона відправилася додому.

Близько місяця тому мережу розбурхала новина про лікування Брітні Спірс у психіатричній лікарні. А днями фанатів примусили хвилюватися знімки зірки, на яких вона мала збентежений і стомлений вигляд, незважаючи на те, що їхала додому святкувати Великдень. Однак, як повідомляє видання The Blast, насправді співачка завершила курс лікування і готова повертатися до нормального життя.

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37-річна Брітні Спірс пройшла 30-денний курс лікування і раніше повідомлялося, що їй знадобиться ще один термін. Однак після заяви матері зірки Лінн Пірс, що її силоміць тримають у клініці, зірка повертатися назад не буде.

Про покращення самопочуття співачки може свідчити її відеозвернення до фанатів на сторінці в Instagram. Днями вона звернулася до них з проханням дати їй трішки приватності і часу, аби вона могла впоратися з труднощами.