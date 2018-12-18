Брітні Спірс знялась у рекламі свого бренду в спокусливому боді: фото та відео

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Брітні Спірс
Брітні Спірс / Instagram / @sergeipolunin

Поп-співачка Брітні Спірс приголомшила прихильників сексапільним образом. Зірка постала у новій рекламі власного бренду парфумів. Відповідні кадри з'явились на Instagram-сторінці артистки.

Брітні Спірс активно продовжує реалізовувати власні проекти, дивуючи прихильників невичерпним запасом енергії та ідей. Так, співачка анонсувала серію ефектних виступів у Лас-Вегасі з назвою Domination. Шоу стало не єдиною новинкою від зірки: Брітні із захватом презентувала нову лінію власних парфумів. 

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Поп-діва сама стала героїнею ролику, для якого приміряла досить спокусливе вбрання. Чорне боді підкреслило струнку талію Брітні Спірс та ноги.  

Сміливий, провокаційний, жаданий, – з таким гаслом зірка випустила парфуми. 

Брітні Спірс представила нову лінію парфумів
Брітні Спірс представила нову лінію парфумів / Instagram 

Варто зазначити, що запальна Брітні Спірс вирішила здивувати своїх прихильників: вона не обрала новорічну тематику, а надала перевагу гламурному відпочинку на віллі. Блакитна вода та мармурові статуї додали розкоші її сексапільному образу. 

Зірка не забула в рекламі і про своє хобі – спорт. Перед камерою тендітна Брітні Спірс хвацько піднімає гантелі та штангу, що виглядало дуже ефектно. Окрім цього, у кадрі з'явився оголений чоловік з ідеальним рельєфним тілом. Прихильники співачки припустили, що це коханий артистки – Сем Асгарі. Загалом ролик вийшов дуже спекотним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Теги: LifeStyle Музика Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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