Бріжіт Бардо – 85: життєві правила секс-символа Франції 60-х років
Бріжіт Бардо – це жива легенда, популярність якої можна зрівняти лише з іменами справжніх дів – Одрі Хепбьорн, Мерилін Монро, Софі Лорен. Акторка з білявим волоссям та "ангельським" лицем стала секс-символом Франції у 1950-1960-х роках. Як жила француженка, яка зводила усіх чоловіків з розуму, – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Акторка, фотомодель та співачка Бріжіт Бардо народилася у забезпеченій буржуазній сім'ї 28 вересня 1934 року. На честь дня народження легенди французького кіно редакція LifeStyle 24 пропонує згадати про те, як росла майбутня знаменитість, у чому її феномен та які головні життєві принципи.
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Дитинство "гидкого каченяти" і балет
Бріжіт Бардо / Getty Images
У дитинстві Бардо мала чимало комплексів через "неідеальну зовнішність". Дівчина носила брекети на зубах, окуляри від косоокості і мала тьмяний колір волосся. Однак з роками неправильний прикус та асиметричне лице зробили зовнішність Бріжіт ще більш унікальною. Це можна назвати природною красою, чи шармом. Але дівчина змогла перетворитися на головний секс-символ без канонічних ідеалів краси.
Бріжіт Бардо / Getty Images
Згодом мама майбутньої зірки віддала дівчинку у балет і наказала вдома ходити зі склянкою води на голові для виправлення постави. Бріжіт підросла і вступила до Національної академії танцю. Ідеальна хореографічна фігура та грація пізніше припали до серця Роже Вадиму – режисеру і першому коханню Бардо.
Темпераментна Бардо і чоловіки
Бардо віддавалася коханню повністю
Так, зустріч з Роже Вадимом стала доленосною для Бріжіт. Коли вона в юності знялася на обкладинку жіночого журналу Elle, спецвипуск якого був присвячений темі "Дочки-матері", її фото побачив режисер Марк Аллегре і запросив модель на проби. Вже у студії Бардо познайомилася зі своїм першим чоловіком, коли їй ще не було вісімнадцяти років. Дівчина готова було скоїти самогубство перед батьками, якби вони не прийняли її кохання.
Роже Вадим і Бріжіт Бардо / Getty Images
Подружжя – це угода, умови якого щодня переглядаються і затверджуються заново,
– Бріжіт Бардо.
У першому шлюбі вона терпіла скрутне життя у тісній квартирі та шукала хоч якісь ролі, щоб заробити на життя. Лише після виходу фільму "... І Бог створив жінку" Бріжіт і Роже прокинулися знаменитими.
"... І Бог створив жінку": дивіться трейлер
Без пристрасті немає любові
Згодом кохання Роже Вадима і Бріжіт Бардо почало згасати. Як розповідала жінка після їхнього розриву, режисер міг би втримати її, якби проявив ревнощі. Але цього не було і стосунки стали нудними для темпераментної білявки, яка пізніше вийшла заміж ще три рази.
Бріжіт Бардо / Getty Images
У 60-70-х роках акторка була на піку популярності, а чоловіки сходили з розуму через почуття до неї. До прикладу, третій чоловік Гунтер Закс одного разу скинув з гвинтокрила на віллу Бардо більше тонни троянд. Також серед коханців Бардо був ліванський бізнесмен Простер Гай Пара, який вибудував в її честь готель Byblos.
Світ тісний: врешті-решт, всі ми зустрінемося в ліжку,
– Бріжіт Бардо.
Бріжіт Бардо / Getty Images
Бріжіт Бардо стала справжнім об'єктом заздрощів для багатьох жінок і джерелом натхнення та ідеалу для чоловіків.
"Немає важчої роботи, ніж намагатися виглядати красивою з восьмої ранку до опівночі", – Бріжіт Бардо.
Ікона стилю
Бріжіт Бардо / Getty Images
Феномен Бріжіт Бардо полягав у тому, що будь-що, до чого торкалася акторка, одразу ставало популярним. Вона принесла у світ моди сплутане волосся, неідеальний макіяж з екстремальними стрілками і smoke eyes, зім'яті сорочки, джинси та бікіні. Зірка кардинально змінила канони краси та моди, запровадивши нові тренди, які залишаються актуальними й по сьогодні.
Найпопулярнішою свого часу стала висока зачіска "бабетта", яку після Бріжіт Бардо намагалися повторити ледь не усі жінки.
Захист прав тварин
Бріжіт Бардо / Getty Images
Бріжіт Бардо після завершення кар'єри в кіно активно зайнялася захистом прав тварин та заснувала фонд Fondation Brigitte Bardot.
Шуба – це кладовище. Справжня жінка не стане носити на собі кладовище,
– заявляла знаменитість.
Додамо, актрису декілька разів штрафували за образливі висловлювання. Прикладом є критика зірки і заяви про те, що мусульманське свято Курбан-байрам проходить з жертвопринесеннями.
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