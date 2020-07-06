У Голлівуді оплакують ще одну зіркову жертву коронавірусу: від ускладнень, спричинених COVID-19, помер Нік Кордеро. На час смерті йому було всього 41.

За даними журналу People, дружина Ніка Кордеро підтвердила інформацію про смерть актора Бродвею. Аманда Клотс розповіла, що її чоловік боровся з недугою понад 3 місяці. Однак у неділю, 5 червня, лікарям не вдалось нормалізувати стан актора. Помер він від ускладнень коронавірусу у медичному центрі Кедр-Синай, що в Лос-Анджелесі.

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"У Бога тепер є ще один ангел на небі. Мій коханий чоловік помер сьогодні вранці... У мене розбите серце, я не уявляю нашого життя без нього. Нік був таким яскравим світлом. Він був другом кожного, любив слухати, допомагати і особливо спілкуватись. Він був неймовірним актором і музикантом", – написала Аманда Клотс на сторінці в інстаграмі.

Ще 31 березня дружина Ніка Кордеро розповіла прихильникам, що її чоловік перебуває в реанімації. Лікарі діагностували в нього пневмонію, яку спричинив COVID-19. Однак тести на коронавірус не одразу показали позитивний результат, тільки за третім разом медики мали підтвердження, що це COVID-19. Окрім цього, недуга не проявлялась у звичній формі – з підвищеною температурою та кашлем. Як стверджує Аманда Клотс, її чоловік був тільки виснаженим.

Він не міг встати з ліжка, настільки втомився, без енергії. Це був насправді єдиний його симптом,

– розповіла вона.

За 2 місяці госпіталізації Нік Кордеро пережив два мініінсульти, ампутацію ноги та операцію на легені. В останні дні актор перебував у штучній комі та незадовго до смерті прийшов до тями.

Що відомо про Ніка Кордеро

Нік Кордеро був відомий у Голлівуді завдяки шоу на Бродвеї. Найпопулярнішими його виставами були "Рок віків", "Синя кров", "Важка голова", "Твої шість", "Казка Бронксу" та ін. За час своєї кар'єри він отримав престижні нагороди та був номінований на Тоні, як найкращий актор мюзиклів.

Щодо особистого життя, то з 2017 року Нік Кордеро був одружений з Амандою Клотс. Пара жила в Лос-Анджелесі та виховувала спільного сина Елвіса. Хлопчику наразі виповнився 1 рік.