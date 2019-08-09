Бронзова засмага та ідеальна фігура: Ізабель Гулар поділилася новими знімками з відпочинку

Бразилійка Ізабель Гулар не припиняє дражнитися розкішними кадрами з відпочинку в Італії зі своїми фанатами. На її світлинах ідеально все – від краєвидів, на фоні яких вона позує, до її зовнішнього вигляду.

Instagram-сторінка бразилійської супермоделі може претендувати на звання найкращого еротичного та водночас естетичного блогу літа-2019. Адже красиві локації, які Ізабель Гулар обирає для відпочинку, моменти, які відображає її фотограф, та її розкішна фігура у поєднанні створюють справжнє незабутнє комбо на просторах інтернету.

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На нових кадрах темноволоса красуня постала у яскравому купальнику в клітинку з жовтого та блакитного кольорів. "Верх" її пляжного вбрання був створений у вигляді міні-топа, а трусики з високою посадкою лише підкреслили довжину її ніг та стрункість форм. На фото модель по-дитячому забавлялася у воді, ловлячи хвилі.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart