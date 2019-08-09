Бронзова засмага та ідеальна фігура: Ізабель Гулар поділилася новими знімками з відпочинку

376 Читать новость на русском
Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразилійка Ізабель Гулар не припиняє дражнитися розкішними кадрами з відпочинку в Італії зі своїми фанатами. На її світлинах ідеально все – від краєвидів, на фоні яких вона позує, до її зовнішнього вигляду.

Instagram-сторінка бразилійської супермоделі може претендувати на звання найкращого еротичного та водночас естетичного блогу літа-2019. Адже красиві локації, які Ізабель Гулар обирає для відпочинку, моменти, які відображає її фотограф, та її розкішна фігура у поєднанні створюють справжнє незабутнє комбо на просторах інтернету.

Читайте також: У мікро-бікіні: Ріта Ора похизувалася пишним бюстом на яхті

На нових кадрах темноволоса красуня постала у яскравому купальнику в клітинку з жовтого та блакитного кольорів. "Верх" її пляжного вбрання був створений у вигляді міні-топа, а трусики з високою посадкою лише підкреслили довжину її ніг та стрункість форм. На фото модель по-дитячому забавлялася у воді, ловлячи хвилі.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

blog_ava
Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
сьогодні
9211
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
сьогодні 17:07 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
671
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
сьогодні 10:39 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
205
Що, як вашим психологом може бути… кіт?
8 серпня 20:14 Що, як вашим психологом може бути… кіт?
232
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
8 серпня 18:04 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 4363
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
8 серпня 15:02 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 1809
Новини
Більше новин
Залиште відгук