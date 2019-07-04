Бронзова засмага та ідеальні форми: смуглява Ізабель Гулар показала сексуальні фото з відпочинку

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Відома бразильська супермодель Ізабель Гулар яскраво підтверджує чутки про гарячу кров її нації. Спокуслива та сексапільна "ангел" Victoria's Secret у відпустці не лише насолоджується сонячним відпочинком, але й хизується своєю ідеальною фігурою.

Близько тижня тому в мережі з'явилися гарячі фото Ізабель Гулар та її коханого, які папараці зафіксували на території готелю. На світлинах складно не помітити стрункість бразилійської моделі. Однак кадри, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, підкреслюють кожну перевагу її фігури.

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На оприлюднених фото Ізабель Гулар позує у яскраво-помаранчевому купальнику поруч з великим басейном. Вона, спираючись на руки, опустила голову назад, тим самим візуально ще більше видовжила своє струнке тіло з бронзовою засмагою.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

 

На іншому фото модель стрибає в басейн, занурившись головою. У кадр потрапили лише її довгі ноги та тонка талія.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Еротика Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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