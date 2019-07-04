Бронзова засмага та ідеальні форми: смуглява Ізабель Гулар показала сексуальні фото з відпочинку

Відома бразильська супермодель Ізабель Гулар яскраво підтверджує чутки про гарячу кров її нації. Спокуслива та сексапільна "ангел" Victoria's Secret у відпустці не лише насолоджується сонячним відпочинком, але й хизується своєю ідеальною фігурою.

Близько тижня тому в мережі з'явилися гарячі фото Ізабель Гулар та її коханого, які папараці зафіксували на території готелю. На світлинах складно не помітити стрункість бразилійської моделі. Однак кадри, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, підкреслюють кожну перевагу її фігури.

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На оприлюднених фото Ізабель Гулар позує у яскраво-помаранчевому купальнику поруч з великим басейном. Вона, спираючись на руки, опустила голову назад, тим самим візуально ще більше видовжила своє струнке тіло з бронзовою засмагою.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

На іншому фото модель стрибає в басейн, занурившись головою. У кадр потрапили лише її довгі ноги та тонка талія.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart