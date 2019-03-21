Бронзове тіло і позолочена сукня: Ріанна постала в сексуальній зйомці для свого бренду

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

31-річна барбадоська співачка не припиняє тішити шанувальників новинками від власного бренду. Нещодавно Ріанна презентувала нову колекцію спідньої білизни, а тепер сексуально представляє косметичні засоби.

Співачка Ріанна давно проявляє себе як бізнесвумен, оскільки вона самотужки заснувала бренд, в колекціях якого можна побачити білизну та купальні костюми. Після цього американська зірка почала просувати свою косметичну марку Fenty Beauty. Представити новий засіб співачці вдалося дуже ефектно.

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Ріанна позує на фото в сексуальній золотистій міні-сукні з глибоким декольте. До яскравого плаття співачка підібрала босоніжки в тон, однак особливу увагу вона привертає не до її вбрання, а до повернення хайлайтеру для тіла. Цей косметичний засіб користувався неабиякою популярністю минулого сезону. Тіло 31-річної Ріанни привабливо виблискувало на сонці, що не могло не привернути увагу шанувальників. Також співачка опублікувала короткий відеоролик, в якому брали участь й інші моделі.

Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Ріанна
Джерело: 24 Канал
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