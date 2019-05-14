Брошки як тренд: історія та політика прикраси, модні кольори й тематика-2019

Висловом "Деталі вирішують все" нікого не здивуєш. А коли ці слова стосуються одягу, що створює про людину певне враження та показує емоції, прислухатись до них варто ще сумлінніше. Чи не найбільш промовистими в нашому гардеробі є аксесуари, зокрема, брошки.

Про те, звідки бере свої витоки мода на носіння цієї прикраси, як компонувати її з нашим вбранням та які кольори й форми такої виграшної деталі актуальні в прийдешній весняно-літній сезон, LifeStyle24 розповіла засновниця бренду прикрас "Modni Shtychky" Наталія Юрчак.

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Історія виникнення брошки

Сьогодні брошки повноцінно повернулись у моду і зараз перебувають чи не на піку популярності серед аксесуарів. Для тих, хто думає, що вони – твориво останнього десятиліття, вони помиляються. "Історія такої прикраси сягає ще бронзового віку, тобто, це 3 тисячоліття до нашої ери! Як тільки людина одягнула на себе тогочасне вбрання і замислилась, чим би можна було його скріпити, тоді і з'явились брошки. Спочатку за них слугували рослинні шипи, кістки та зуби тварин. А коли людству у цю ж добу підкорився метал, таку деталь почали виробляти і з нього", – каже експертка.



Марі де Севіньє та її знаменита брошка-бант / Pinterest

Щоб постати перед модницями у сучасному вигляді, брошка еволюціонувала крізь тисячоліття, змінюючи не тільки свої форму й розміри, а навіть назви. У Давній Греції та Римі тканину на плечі закріплювали фібулами, а ошатними шпильками – аграфами шпилили краї і коміри вбрання в добу Середньовіччя. "Віддати належне в історії брошок мусимо французькій письменниці Марі де Севіньє. Саме вона у 17 столітті створила цей аксесуар у тій подобі, яку ми звикли бачити. Своїм фірмовим бантом вона викликала справжній фурор серед тогочасних дам! Потім носіння цього аксесуару затихло.

А на початку нинішнього століття брошки реанімував модний дім Chanel, прикріпивши їх до спідниць моделей під час одного з показів. Відтоді таку прикрасу у своїх колекціях використовують практично всі модельєри", – пояснює засновниця бренду "Modni Shtychky".

Брошки в політиці

Виявляється, брошки – це не лише деталь, яка робить в нашому образі акцент, додає яскравості чи демонструє особливість стилю. У тому ж таки Ренесансі цей аксесуар уже мав свою "мову". Наприклад, тогочасні жінки чіпляли на свій одяг брошку-квітку, таким чином натякаючи вподобаному чоловікові на зустріч. "Тепер носіння цієї прикраси має і політичний підтекст, через неї на важливих зустрічах жінки-політикині посилають певні месиджі. Свого часу на сукні та костюми брошки чіпляла Маргарет Тетчер, нині їх одягають Єлизавета ІІ, Мішель Обама та Юлія Тимошенко.

Проте зачинателькою "мови брошок" прийнято вважати державну секретарку США при Біллові Клінтоні – Мадлен Олбрайт (авторка книги "Читайте мої брошки, це ювелірна дипломатія" – LifeStyle24). Зашпилюючи перед візитом чи зібранням ту або іншу таку прикрасу, вона показувала свої наміри щодо певного політика чи питання", – зазначає Наталія Юрчак. Наприклад, на зустріч до Міністра закордонних справ Іраку вона прийшла зі "змією", адже перед цим тодішній диктатор Саддам Хусейн обізвав її гадюкою. А 5 років тому, відвідавши президентські вибори в Україні, вона надягнула брошку-ключі, показала, що українці відкрили двері в нове майбутнє.



Мадлен Олбрайт – жінка-політикиня, яка виявляла свої наміри через брошки / Twitter

"Зараз брошку чіпляють не лише на комір"

Якщо ми переглянемо зображення перших брошок чи навіть тих, які сьогодні на своє вбрання чіпляють політикині, то зауважимо, що вони, здебільшого, мають однакове розташування. "Сьогодні ж способи носіння цієї прикраси кардинально змінились. Якщо раніше її велику було прийнято зашпилювати тільки на комірі, а маленьку – на 10 сантиметрів нижче плеча, то тепер такий аксесуар можна надягати де завгодно. Приміром, на шапці, комірі пальта чи куртки, на лацкані піджака або на сукні. Чіпляють їх навіть на спідниці і штани, сорочки й майки, сумки та взуття. І необов’язково по одній, носити можна навіть декілька брошок. Однак, варто підбирати одну тематику", – радить експертка.



Брошку модно чіпляти і на верхнє вбрання – пальто чи шарф / "Modni Shtychky"



Брошка стане яскравою прикрасою для сумки чи навіть гаджета / "Modni Shtychky"



Варіант із носінням декількох брошок в одній тематиці / "Modni Shtychky"

Проте вона застерігає: важливо не перестаратись і не чіпляти на себе все й одразу. "Навряд чи масивні сережки та широкі браслети з кількома брошками будуть виглядати привабливо. Тому обирайте пусетні прикраси для вух і делікатні аксесуари для зап'ястя", – розповідає засновниця бренду "Modni Shtychky".

"Брошка – це не завжди з металу"

Як ми вже згадували, після підкорення металу людство почало виготовляти з нього як знаряддя праці, так і прикраси. Сьогодні ж сплави із золота, срібла й міді, а також коштовні камені часто поступаються іншим матеріалам, з яких роблять і брошки. "У виробництві своїх аксесуарів ми використовуємо еко-шкіру, хутро, оксамит, чеський бісер. Також робимо вставки з цирконію та кришталю, вони блистять і переливаються, як діаманти. А ще їх спроможні купити більше людей", – розповідає Наталія Юрчак.



Брошка-пташечка з оксамиту й кришталю / Instagram / @yuliia_devda

Актуальні кольори й тематика брошок

Як каже наша експертка, брошка є самодостатнім аксесуаром, який ще й інколи підсилює кольорову гаму нашого образу. "За допомогою такої прикраси ви сміливо можете зробити контраст. Та й кольори обирайте, які хочете, чітких меж тут немає. Щодо тематики цієї деталі, то в моді зараз квіти, тваринки, комашки, зокрема бджілки, метелики, жучки, а також пташки й рептилії. Популярними сьогодні є брошки у вигляді сердець та геометричних фігур. Зрештою, який би ми не вибрали стиль одягу, в ньому повинна бути ідея, яка розкриває іншим наш настрій, індивідуальність та внутрішній світ. Як на мене, брошка слугує саме для цього", – впевнена експертка.



Брошка-єдиноріг / "Modni Shtychky"



Один із трендів – брошки у вигляді сердець / "Modni Shtychky"



Рослинна тематика популярна серед брошок / "Modni Shtychky"