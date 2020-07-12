Бруклін Бекхем одружується з донькою мільярдера: два весілля та шлюбний договір

Старший син зіркових батьків Вікторії та Девіда Бекхемів освідчився коханій дівчині Ніколі Пельтц. 21-річний Бруклін Бекхем планує зіграти два весілля з донькою американського мільярдера та укласти шлюбний договір, адже тато нареченої залишить молодій сім'ї кругленьку суму.

Вчора, 11 липня, західна преса рясніла припущеннями про ймовірні заручини фотографа Брукліна Бекхема з акторкою Ніколою Пельтц. Хлопець підтвердив чутки в інстаграм-профілі, опублікувавши фото з коханою, на якому наречена ефектно засвітила обручку в кадрі. Він зізнався, що освідчився дівчині ще два тижні тому, а видання Daily Mail оприлюднило перші деталі майбутнього весілля.

До теми Бруклін Бекхем заручився з коханою дівчиною, – ЗМІ

Бруклін Бекхем показав романтичне фото з 25-річною Ніколою Пельтц серед поля у ніжних образах. Фотограф зафіксував момент перед поцілунком закоханих. Акторка позувала у шовковій світло-жовтій сукні вільного крою на тонких бретелях, а син зіркового подружжя – синьому костюмі та білій футболці. У підписі до чуттєвої світлини він не приховував свого щастя від того, що почув "так" на пропозицію одружитися, і пообіцяв бути порядним сім'янином.

"Я найщасливіший чоловік у світі! Обіцяю тобі стати найкращим чоловіком і найкращим батьком нашій дитині у майбутньому. Люблю тебе, малюк", – написав Бруклін Бекхем.

На заручини наречений подарував коханій каблучку з діамантом у п'ять карат смарагдового огранювання, вартість якої складає до 200 тисяч доларів – понад 5 мільнонів гривень. Такі прикраси носять Дженніфер Лопес, Амаль Клуні та Дженніфер Лоуренс.

Що відомо про весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц?

Попри те, що про одруження зіркової пари стало відомо лише вчора, у ЗМІ вже з'явилися перші подробиці майбутнього весілля. Інсайдери запевнили, що молодята готуються зіграти одразу дві церемонії – на батьківщині нареченого у Великій Британії та у Флориді, де живе родина акторки. Витрати за пишні святкування візьме на себе батько нареченої американський мільярдер Нельсон Пельтц. Проте батьки Брукліна Вікторія та Девід Бекхеми також хочуть зробити свій внесок у торжество. Припускають, що весілля пара зіграє наприкінці літа наступного року або ж на початку осені.

Схоже, 9-річна сестра фотографа Гарпер буде головною подружкою нареченої, а його брати 17-річний Ромео та 15-річний Круз – друзями нареченого. До слова, над весільною сукнею Ніколи Пельтц буде працювати модельєрка Вікторія Бекхем. Молодята також укладуть шлюбний договір, адже заможний батько дівчини передасть одній з восьми дітей частину своїх статків, які складають 1,34 мільярда фунтів стерлінгів – понад 4,5 трильйона гривень.