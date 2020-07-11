Бруклін Бекхем заручився з коханою дівчиною, – ЗМІ

Син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін зробив пропозицію коханій дівчині Ніколі Пельц. Їхні стосунки тривають вже десять місяців. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Бруклін – фотограф, Нікола – американська акторка, дочка знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельца. До історії їхнього кохання прикута увага журналістів. На сторінках видання The Mirror з'явилася інформація про те, що пара заручилася.

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За словами інсайдерів, 21-річний Бруклін розповів своїм друзям в Каліфорнії, що зробив пропозицію 25-річній Ніколі. Серед його оточення кожен знає про їхнє безмежне кохання. Джерело повідомляє, що Девід та Вікторія дали сину своє благословення. Батьки дуже раді такому рішенню сина, адже після декількох складних стосунків, він нарешті знайшов обраницю, яка підходить йому.

PR-директор Брукліна, який також представляє інтереси його батьків, відмовився давати будь-які коментарі з цього приводу. Тому поки що невідомо, наскільки інформація про заручини є достовірною.

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема?

У 2014 році він мав роман із акторкою Хлоєю Морец, яка старша за нього на два роки. Закохані довгий час не афішували стосунки, а стверджували, що їх пов'язує лише дружба.

Пізніше ЗМІ писали, що Бруклін в захваті від співачки Селени Гомес. Йшлося про те, що він не раз просив їй дати шанс на стосунки. Артистка була не проти залицянь Бекхема, проте стосунків із ним не хотіла. Пізніше стало відомо, що саме через флірт із Селеною Бруклін розійшовся із Хлоєю.

Навесні 2016 року у соціальних мережах з'явилася фотографія, де Бруклін обіймає Хлою. Після цього, в ефірі одного з телешоу дівчина зізналася, що у них роман.

Про стосунки Брукліна та Ніколи Пельц стало відомо в жовтні 2019 року. Тоді вони разом відвідали вечірку на Геловін. Закохані рахом зустріли Новий 2020 рік на вечірці родини Бекхемів у їхньому маєтку в містечку Котсволд. З нагоди 25-річчя коханої Бруклін організував першу спільну поїздку на сонячний курорт. Пара не соромиться показувати свої почуття та з радістю ділиться романтичними фото з шанувальниками.