Бруклін Бекхем поділився зворушливими кадрами першої спільної подорожі з коханою

20-річний нащадок британської модельєрки та колишнього капітана збірної Англії з футболу відправився у романтичну подорож зі своєю обраницею. Спільний відпочинок був приурочений до 25-річчя молодої акторки Ніколи Пельтц.

Зірковий нащадок вкотре доводить свої серйозні наміри у нових стосунках з донькою відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца. Нещодавно пара здійснила перший публічний вихід, під час якого їх встигли зафільмувати папараці. Крім того, на особистих сторінках закоханих вже неодноразово з'являлися промовисті світлини, які підтверджують їхні почуття.

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Свій 25 день народження Нікола Пельтц зустріла в пристрасних обіймах свого бойфренда. Чуттєвими кадрами зі спільного відпочинку на сонячному курорті Бруклін Бекхем поділився у своєму інстаграмі. Допис був присвячений коханій, яка, судячи з усього, спромоглася підкорити серце знаного залицяльника.

З днем народження, крихітка. У тебе дивовижне серце,

– привітав Ніколу Пельтц фотограф.



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

У свою чергу акторка теж поділилася знімками з відпочинку, який припав їй до душі. Адже Нікола зізналася, що відтепер хоче подорожувати всюди лише з Брукліном.



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram / @nicolaannepeltz

Нагадаємо, що Нікола стала гостею новорічної вечірки родини Бекхемів у їхньому маєтку в містечку Котсволд. Вона познайомилася з зірковою сім'єю свого хлопця, яка, схоже, схвалила вибір Брукліна. Так, кадри з відпочинку він доповнив фото поцілунку з обраницею під спалахи святкових салютів.



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham



Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham