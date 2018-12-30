Бруклін Бекхем відсвяткував Новий рік з новою дівчиною і сім'єю: фото

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Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем 19-річний Бруклін почав стосунки із моделлю Ханою Кросс, яка на 2 роки старша за нього. Сімейство Бекхемів вже познайомилося з дівчиною і навіть відсвяткували Новий рік разом.

Бруклін не публікував жодного спільного фото з дівчиною у новорічну ніч, однак сама Кросс вирішила показати шанувальникам знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині Бруклін одягнений в білу сорочку і картаті штани, а Хана приміряла чорну вечірню сукню з глибоким декольте. 

У підписі модель привітала шанувальників з Новим роком.

бруклін бекхем
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

У такому самому образі та інтер'єрі Бруклін позує ще на родинному фото, яке показала Вікторія Бекхем. Тоді зібрався повний склад Бекхемів. Відтак, найімовірніше, що нова дівчина провела новорічну ніч у колі зоряної британської родини.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

 

Нагадаємо, 19-річний Бруклін Бекхем раніше мав серйозні стосунки і вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
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