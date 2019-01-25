Бруклін Бекхем влаштував для своєї дівчини відверту фотосесію: пікантні кадри

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем поринув у нові стосунки з моделлю Ханою Кросс. Пара не тільки насолоджується спілкуванням, але й проводить досить пікантні фотосесії.

Чорно-білі фото з'явились на Instagram-сторінці Хани Кросс. Ймовірно, саме молодий фотограф Бруклін Бекхем був автором знімків, адже фото зроблені в його улюблених тонах.

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Згідно зі знімків, Хана Кросс позувала у ванній кімнаті, коли саме приймала душ. Дівчина звабливо дивилась у камеру та не приховувала свою сексуальність. Варто зазначити, що на фото не виднілось вбрання дівчини, тому, ймовірно, вона позувала оголеною.

Сексуальності Хані Кросс додало мокре волосся та прикраси. Зокрема, на шиї моделі красувала підвіска з буквою B.

Окрім цього, дівчина не приховує, що до без тями закохана у 19-річного Брукліна Бекхема. Разом зі своїм зірковий бойфрендом Хана Кросс знялась у романтичній фотосесії, яка теж була досить провокативною. Пара позувала на вулицях Нью-Йорка у пікантній позі.