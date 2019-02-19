Бруклін Бекхем з дівчиною житиме у будинку сім'ї: цікаві подробиці

Стосунки 19-річного Брукліна Бекхема і його дівчини Хани Кросс виходять на новий рівень – закохані житимуть разом. Що цікаво, вони не будуть переїжджати, а залишаються у Лондоні під одним дахом з зірковими батьками хлопця – Вікторією і Девідом Бекхемами.

Так, Девід і Вікторія вирішили виділити молодим закоханим окреме крило у своєму новому особняку, який коштує 40 мільйонів доларів. Про це повідомив інсайдер видання The Sun.

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Бруклін і Хана разом зможуть жити в ізольованих апартаментах у будинку в Лондоні.

Девід і Вікторія люблять, коли Бруклін вдома, коли в Лондоні. Однак вони розуміють, що йому майже 20 і він потребує особистого простору. Тому вони переробили частину будинку під ізольовану квартиру, щоб син міг жити самостійно і навіть не заходити в основну частину будинку, якщо йому цього не захочеться. Вони розуміють, що йому з Ханою так буде зручніше,

– йдеться у джерелі.